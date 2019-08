Una terribile tragedia si è verificata sabato scorso in Thailandia, precisamente in un locale della città di Ang Thong, nella zona centrale del Paese. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un 69enne del posto, Thanapat Anakesri, ha fatto fuoco verso un ex compagno di classe, Suthat Kosayamat, uccidendolo.

Subito dopo aver compiuto il misfatto l'uomo si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce, ed è attualmente ricercato dalla Polizia. Il tutto sarebbe accaduto al termine di una rimpatriata tra ex amici di scuola.

La vittima avrebbe tormentato per anni lo sparatore

Secondo quanto raccontato anche dai presenti, pare che alla base del folle gesto di Anakestri ci siano episodi di bullismo legati proprio al passato scolastico dei due, ormai adulti. Il 69enne avrebbe sofferto molto per le presunte angherie di Suthat. Sabato sera, proprio nei momenti finali della cena, Thanapat si sarebbe avvicinato a Kosayamat e avrebbe preteso da quest'ultimo le scuse.

La situazione è degenerata quando la vittima ha detto al suo interlocutore di non ricordare assolutamente nulla di quanto succedeva in classe cinquant'anni addietro.

A questo punto l'omicida non ci ha visto più: ha estratto una pistola e ha fatto fuoco verso il suo ex compagno. Purtroppo a nulla sono valsi gli immediati soccorsi, in quanto l'uomo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale: i sanitari non hanno potuto far altro poi che constatare il decesso del 69enne.

Sul luogo del fatto di cronaca si è immediatamente recata anche la Polizia, che ha proceduto a tutti i rilievi del caso. Al loro arrivo lo sparatore si era, purtroppo, già dileguato. Come già detto le ricerche di costui sono ancora in corso.

L'organizzatore dell'evento: 'Siamo tutti scioccati'

Dai primi riscontri investigativi pare che all'organizzatore dell'evento, anch'esso ex compagno dei due, il colpevole avesse raccontato di quanto soffrisse ancora per gli episodi di bullismo che era costretto a subire in classe da Suthat.

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online Fanpage, chi ha organizzato l'evento non credeva che potesse verificarsi un episodio così cruento, e che il 69enne potesse uccidere davanti a tutti l'autore delle presunte angherie. "Siamo tutti scioccati" - ha detto l'organizzatore alla stampa nazionale thailandese. L'episodio ha sconvolto tutto il Paese, e in breve tempo è finito sulle pagine dei giornali di tutto il mondo.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa brutta vicenda. Le Forze dell'ordine stanno setacciando in lungo e in largo il Paese per poter assicurare alla giustizia l'autore dell'omicidio.