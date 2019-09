Un terribile incidente stradale ha causato il decesso di una donna di 62 anni residente da diversi anni nella città di Pesaro, ma originaria della provincia di Piacenza. La donna stava viaggiando nei pressi di Casalecchio insieme al marito su una moto, quando un mezzo pensante li ha travolti. La donna è stata sbalzata rovinosamente sull'asfalto e nonostante il rapido intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Il marito, invece, è stato soccorso dai sanitari ed è stato trasportato in ospedale in quanto avrebbe riportato diverse ferite. Le sue condizioni di salute non sarebbero comunque gravi. Sull'intera dinamica stanno indagando gli inquirenti che dovranno cercare di fare chiarezza.

Incidente stradale mortale: a perdere la vita una donna di 62 anni

Si chiamava Loretta Cavanna e aveva 62 anni la donna residente a Pesaro che è tragicamente deceduta in un incidente stradale verificatosi sull'autrostrada A1, nei pressi del comune di Casalecchio, a pochi chilometri dalla città di Bologna.

Dalle ultime informazioni che ci giungono sembrerebbe che la donna stessa viaggiando a bordo di una moto insieme al marito, quando per cause tutte in corso di accertamento, sono stati travolti da un mezzo pesante che non sarebbe riuscito a frenare in tempo. La donna stava viaggiando dietro al marito e a causa del violentissimo impatto, è stata sbalzata a diversi metri di distanza da dove si è verificato lo scontro.

L'impatto con il suo è stato per lei fatale. La donna è infatti deceduta sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico che si era recato rapidamente sul luogo dell'incidente per poterla salvare. Il marito avrebbe invece riportato diverse ferite e sarebbe stato in un primo momento stabilizzato sul luogo del sinistro, e poi trasportato tramite l'intervento di un'ambulanza presso l'ospedale Maggiore di Bologna dove è stato ricoverato e si trova adesso in condizioni di salute di media gravità.

La 62enne era originaria della provincia di Piacenza, ma si era trasferita da diversi anni nel comune di Pesaro.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale medico, sono giunti gli inquirenti che dovranno cercare di ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventualmente se ci siano responsabilità. All''autista che guidava il mezzo pesante è stato effettuato l'alcol test e come da prassi, sarà indagato per omicidio colposo fino a quando non verrà accertata l'intera dinamica. Quel tratto di autostrada è rimasto chiuso al traffico per un paio di ore per consentire la rimozione di mezzi, per le operazioni di soccorso e per poter effettuare i rilievi.