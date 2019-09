Un drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 1° settembre in Calabria e ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di una donna. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture, anche se la dinamica del sinistro risulta essere ancora poco chiara. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed era stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi e per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare.

La donna ferita è stata trasportata anch'essa in ospedale, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica di quanto accaduto stanno indagando le forze dell'ordine, le quali nelle prossime ore cercheranno di ricostruire la dinamica.

Calabria, ennesimo sinistro mortale

Verso le ore 5:30 di questa mattina in Calabria, si è verificato un ennesimo incidente stradale tra due autovetture, una Fiat Punto e una Fiat Bravo.

Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 87 anni di cui al momento non è stato ancora reso noto il nome. Una donna che viaggiava sull'altra autovettura è invece rimasta ferita.

L'incidente si è verificato in provincia di Crotone, precisamente nei pressi del comune di Rocca di Neto, sulla Strada Statale 107. La dinamica di quanto accaduto non risulta al momento essere ancora stata chiarita. L'impatto tra i due veicoli sarebbe stato comunque molto forte e ad avere la peggio è stato l'87enne, che è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate dell'autovettura.

Sul luogo si sono quindi recati tempestivamente i vigili del fuoco di Crotone, i quali hanno dovuto lavorare duramente per poter estrarre l'uomo dall'abitacolo e consegnarlo al personale sanitario del 118 che era giunto già sul luogo.

I sanitari, dopo avergli prestato un primo soccorso direttamente sul posto, lo hanno trasportato d'urgenza, grazie all'intervento di un'ambulanza, presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

I medici hanno tentato di fare il possibile per salvarlo, ma le ferite riportate sono risultate essere purtroppo troppo gravi e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La donna che viaggiava a bordo dell'altra autovettura è rimasta invece ferita, ed è stato necessario trasportare anche lei in ospedale per tutte le cure del caso. La donna, secondo quanto reso noto dai medici, non si troverebbe comunque in pericolo di vita.

Sul luogo si sono recate anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i vari rilievi di rito e nelle prossime ore dovranno cercare di ricostruire al meglio la dinamica e stabilire se ci siano eventuali responsabilità. Nei prossimi giorni si avranno quindi maggiori dettagli.