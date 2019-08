Un bambino è stato travolto in Calabria da un'autovettura mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Le notizie che giungono dal posto sono ancora molto frammentarie, al momento non si conoscono infatti ancora le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli agenti della polizia stradale per procedere ai rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sempre in Calabria nelle scorse ore, a causa di un incidente stradale, un uomo è rimasto ferito e le sue condizioni di salute risulterebbero essere gravi.

Calabria, bimbo investito da un'auto: non si conoscono le sue condizioni di salute

Nella giornata di oggi, sabato 31 agosto, in Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, precisamente nel comune di Siderno, un'automobile ha investito un bambino che si trovava sulla sua bici.

Le notizie che giungono dal luogo sono ancora molto sommarie, infatti non è chiaro se il bambino si trovasse da solo o se insieme a lui vi fosse qualcuno.

Il sinistro è accaduto esattamente all’ingresso lato sud della cittadina, nei pressi del bivio che conduce alla Pellegrina. Alcuni automobilisti che stavano transitando in quel momento sulla strada, notando il bambino riverso sull'asfalto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e gli agenti della polizia stradale. Il personale medico ha soccorso il bambino, ma al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Gli agenti della polizia stradale hanno invece iniziato a condurre tutte le indagini del caso per poter ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilire se ci siano eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si dovrebbero avere quindi maggiori informazioni sulla vicenda.

Calabria, altro incidente stradale

Sempre in Calabria si è verificato un altro grave incidente stradale dove sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura.

Il sinistro si è verificato nel cosentino, nei pressi del comune di Bonifati, lungo la strada statale 18, poco distante dal bivio per Cittadella del Capo. Non è ancora chiara la dinamica di come i due mezzi si siano scontrati, ma l'impatto tra i due è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il conducente dell'autovettura. Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato di stabilizzarlo, ma notando le gravi condizioni di salute in cui versava hanno deciso di far giungere un elisoccorso per trasportarlo più velocemente presso l'ospedale di Cosenza, dove è stato ricoverato.

Le sue attuali condizioni di salute sarebbero gravi. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine che hanno già raccolto gli elementi utili.