Un brutto incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Vigarano Mainarda, nel ferrarese, dove tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono deceduti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano ha colpito improvvisamente un albero. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, all'impatto sarebbe sopravvissuto soltanto il conducente della vettura: lo stesso si trova ricoverato presso l'ospedale di Cona e non correrebbe alcun pericolo di vita.

Per le vittime purtroppo non c'è stato nulla da fare: si tratta di Giulio Nali, un 28enne originario di Occhiobello, Manuel Signorini, un 23enne originario della provincia di Rovigo e di Miriam Berselli, 21 anni, la più giovane del gruppo.

Incidente su un rettilineo

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare che il tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro sia un rettilineo. Le cause per cui il conducente ha perso il controllo della vettura sono tutt'ora al vaglio degli investigatori.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente, per cui non ci sono ulteriori vittime o feriti. Tutto è accaduto intorno alle ore 2:15 della notte scorsa.

Sul luogo del fatto si sono recati immediatamente i carabinieri della locale stazione, i quali, come sempre accade in questi casi, hanno eseguito i rilievi del caso. Sono state inoltre diverse le ambulanze del 118 che sono accorse immediatamente sul posto per prestare soccorso ai feriti.

Il vecolo è andato completamente distrutto, come dimostrano le immagini diffuse dai vari media, e questo fa capire la violenza con cui la macchina ha impattato contro l'albero. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto ad estrarre i corpi dei malcapitati dalle lamiere.

Si attende esito degli esami tossicologici

Come detto, a salvarsi è stato solo il conducente della vettura. Lo stesso è stato sottoposto già ai relativi esami tossicologici di rito, in modo da capire se il giovane, prima di mettersi alla guida, abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti.

Questi dettagli saranno resi noti nelle prossime ore, quando i medici dell'ospedale emetteranno un nuovo bollettino medico sulle condizioni del ragazzo. Gli stessi, a breve, renderanno noti i risultati degli esami a cui è stato sottoposto il giovane.

Non è sicuramente il primo incidente su strada che si verifica in questi giorni nel nostro Paese: basti pensare a quanto accaduto durante la notte del 21 settembre scorso, quando una 28enne perse la vita a Roma, sulla via Cristoforo Colombo.

La conducente perse improvvisamente il controllo della vettura, che andò a schiantarsi in un fosso. In quell'occasione, anche la ragazza stava tornando da una serata trascorsa con il fidanzato a Ostia, e al momento del sinistro stava parlando proprio con lui al cellulare: il giovane ha quindi sostanzialmente assistito in diretta al dramma.