Giallo a Gavardo, popoloso comune della Valle Sabbia, in provincia di Brescia. Nella notte tra sabato e domenica è stata profanata la tomba di Francesco Persavalli, benzinaio del paese scomparso a causa di un male incurabile 18 anni fa.

La Procura ha aperto un'inchiesta (contro ignoti) e ha avviato un'indagine. Anche se al momento non vi sarebbero nessi specifici, non si esclude che il sacrilego gesto possa essere legato al misterioso suicidio del fratello ed a un duplice omicidio avvenuto nel 1992.

La tomba profanata

La macabra scoperta è stata fatta domenica mattina, poco dopo le ore 8, da una donna in visita al cimitero. La signora, suo malgrado, si è ritrovata di fronte a una lapide divelta e sbriciolata e a una bara estratta dal loculo, con la cassa aperta all'altezza del petto. All'interno, un corpo ormai mummificato. Le sue urla hanno richiamato l'attenzione del custode del cimitero che, subito, è intervenuto e ha chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto sono così intervenuti i carabinieri di Gavardo, gli uomini della compagnia di Salò e gli agenti della Sis, la Sezione investigativa scientifica. Il corpo riesumato appartiene a Francesco Persavalli, deceduto nel 2001 all'età di 63 anni. Un uomo dalla condotta irreprensibile e dalla vita senza ombre.

Il pm Francesco Carlo Milanesi ha deciso di aprire un fascicolo per violazione di sepolcro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Curiosità

Secondo quanto ricostruito finora qualcuno è entrato nel cimitero di Gavardo scavalcando i cancelli e, con mazze e picconi, ha distrutto la lapide. La cassa in legno e quella in zinco, invece, sono state segate con precisione. I drappi sono stati spostati, ma il corpo non è stato toccato. Come chiarito dall'ispezione cadaverica, infatti, la salma era integra, senza segni di scempio.

Vecchi misteri

La profanazione della tomba di Francesco Persavalli è un vero e proprio mistero; secondo gli inquirenti potrebbe essere parte di un piano preciso e ben studiato.

Esclusa la pista del rito satanico e del furto (la vedova ed il figlio hanno spiegato di non aver sepolto, insieme al proprio caro, oggetti di valore), si è avanzata l'ipotesi, agghiacciante, che si sia voluta controllare la salma.

Per cercare un movente, si è quindi deciso di scavare nel passato del defunto. Il fratello del benzinaio, Riccardo Persavalli, venne rinvenuto nel gennaio 1993 senza vita lungo l'argine del Chiese, tra Gavardo e Prevalle.

All'epoca, l'inchiesta venne archiviata come suicidio (si sarebbe sparato un colpo alla testa con una pistola rudimentale), ma non tutti i dubbi furono chiariti. L'uomo infatti, era molto legato a Giorgio e Marco Mandolesi, padre e figlio (rispettivamente di 42 e 23 anni) trovati morti - uccisi anche loro da un colpo di pistola alla testa - esattamente un mese prima, tra Castiglione delle Stiviere e Carzago.

I due che operavano nel settore odontoiatrico erano presunti ricettatori d’oro.