Aviana Maribell Weaver, 17enne del New Jersey, è scomparsa da casa 10 giorni fa. La polizia ha affermato che potrebbe essere finita in qualche giro pericoloso, legato al traffico di esseri umani. Gli inquirenti, infatti, non escludono che possa essere stata rapita per essere sfruttata. Durante le indagini, alcune sue immagini sono state rinvenute su dei siti a luci rosse. La mamma, Angelica Scarlett, disperata ha dichiarato: "Ho visto le foto, era sconvolta: l'hanno costretta".

La scomparsa

Come riportato dal National Center for Missing and Exploited Children, Aviana è stata vista per l'ultima volta il 12 settembre a Mount Holly, capoluogo della contea di Burlington (nello Stato del New Jersey), dove vive e studia. La giovane è iscritta alla Rancocas Valley Regional High School e, da pochi giorni, ha iniziato il suo "senior years" (ossia il quarto anno).

Mamma Angelica - che l'ha descritta come una ragazza seria e responsabile senza problemi di droghe o altre dipendenze - quel giorno ha ricevuto un messaggio firmato da Aviana da un numero che, però, non ha saputo riconoscere.

C'era scritto che la teenager sarebbe tornata presto a casa e le voleva bene. Invece, la ragazzina, non è più rientrata. Due giorni più tardi, sabato 14 settembre, sul cellulare della donna è arrivato un nuovo messaggio, sempre da un numero sconosciuto. Il mittente asseriva di essere Aviana e di essere stata trattenuta contro la sua volontà.

La donna, preoccupata, si è quindi rivolta alla polizia e sono scattate le indagini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Il telefono cellulare della studentessa è stato rintracciato, per l'ultima volta, domenica 15 settembre nell'area metropolitana occidentale Philadelphia, Angelica, preoccupata, ha però dichiarato che lì non hanno nessun parente o amico.

Le foto sui siti a luci rosse

La signora Scarlett, disperata, non sa cosa pensare e sta cercando dovunque la figlia. Nei giorni scorsi, qualcuno, ha raccontato di aver incrociato Aviana tra Erie e Broad streets a Philadelphia, in compagnia di una giovane donna chiamata Genesis.

Per questo, la donna ha accompagnato gli agenti in città chiedendo a tutti notizie della ragazzina e distribuendo volantini con la foto della figlia, una bella mulatta, formosa, alta circa 1.63 cm e con un tatuaggio molto particolare (un'antica chiave avvolta da cuori, proprio sul seno sinistro).

Angelica, in questi giorni terribili, ha anche scoperto che alcune foto di Aviana sono state pubblicate su alcuni siti a luci rosse.

La donna, è convinta, che la giovane abbia posato contro la sua volontà, costretta da qualcuno. Nelle immagini, infatti, la 17enne appare sconvolta e spaventata. Anche gli agenti di polizia credono che possa essere finita in un brutto giro. Non è escluso che la ragazzina sia stata coinvolta in un pericoloso traffico e sia stata obbligata a prostituirsi. Scarlett, però, è ben decisa a riportare a casa la sua Aviana.

"La strada non avrà mia figlia" ha dichiarato su Facebook.