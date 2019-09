Poche ore fa nelle Marche si è verificato un gravissimo incidente nel quale è rimasta coinvolta una ragazza di soli 19 anni. La giovane è stata infatti travolta da un furgone mentre stava facendo jogging a bordo di una strada. Per la ragazza è stato necessario il tempestivo intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale, le sue condizioni di salute risultano essere molto gravi. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine che si sono recate sul posto.

Intanto sempre nelle Marche un'altra ragazza 19enne è stata travolta da un'autovettura ed è stata soccorso dal personale sanitario e trasferita in ospedale.

19enne investita mentre fa jogging

Intorno alle ore 18:00 di oggi, 5 settembre, una giovane ragazza di 19 anni (le cui iniziali sono S. P.), è stata travolta da un furgone mentre stava facendo jogging. La vicenda si è verificata in provincia di Macerata, precisamente nei pressi del comune di Tolentino.

Dalle ultime notizie sembra che la 19enne si trovasse lungo la strada, quando per cause ancora in corso di accertamento, un autocarro Ducato con rimorchio condotto da un tolentinate (S. R.) di 49 anni, l'ha travolta. L'impatto è stato molto violento e la ragazza è stata sbalzata a diversi metri di distanza finendo nel campo sottostante.

Immediatamente sul luogo si sono recati i sanitari del 118 e il padre della 19enne.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Il personale sanitario ha cercato di stabilizzarla e di prestarle le prime cure direttamente sul posto. Le sue condizioni di salute sono sembrate però essere subito molto gravi. Sul luogo si è quindi recato l'elisoccorso che l'ha trasportata velocemente presso l'ospedale di Torrette dove è stata ricoverata d'urgenza. Intorno alle 20:30 è stata operata.

Sul luogo, oltre al personale sanitario, si sono recati gli agenti della polizia che hanno iniziato ad esaminare tutti i rilievi del caso.

Dalle prime indagini è emerso che il conducente del mezzo sarebbe stato abbagliato dal sole e per questo motivo non sarebbe riuscito a frenare in tempo.

Marche, altra ragazza investita

Sempre nella Marche, precisamente nel comune di Sassoferrato (Ancona), un'altra ragazza di 19 anni è stata travolta da un'autovettura mentre stava attraversando la strada, a quanto pare sulle strisce pedonali. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri in via Decio Mure.

La giovane è stata sbalzata sull'asfalto ed è stato necessario l'intervento del personale medico del 118 chiamato da alcuni passanti. Il personale sanitario dopo averla stabilizzata, notando le sue gravi condizioni di salute, ha fatto giungere sul posto un elisoccorso in modo tale da trasferirla più velocemente presso l'ospedale di Torrette.