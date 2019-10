Un brutto incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 30 ottobre, a Galatina, una cittadina dell'hinterland leccese. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Lecce Prima, pare che un bambino di soli 4 anni sia stato travolto da una Fiat 600 condotta da una donna, nei pressi della scuola dell'infanzia "Crescere Insieme". Dai primi rilievi della polizia locale, sembrerebbe che la vettura stesse camminando davvero molto piano, ma purtroppo la conducente non è riuscita ad evitare l'impatto con il bimbo, che sarebbe sbucato all'improvviso da dietro alcune auto parcheggiate.

La signora alla guida lo ha visto sfrecciare davanti a sé. Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che lo stesso sia sfuggito al controllo della madre.

Bimbo non rischia la vita

Per motivi precauzionali il bambino è stato subito trasportato in ospedale tramite un'autoambulanza giunta tempestivamente sul posto. Adesso l'infante si trova ricoverato presso il nosocomio "Vito Fazzi" di Lecce, ma non corre rischi per la sua vita.

Non appena sono arrivati sul luogo del fatto di cronaca i medici hanno rilevato di come il bimbo fosse cosciente. La vittima di questo assurdo incidente sarà comunque sottoposta ad ulteriori accertamenti, questo per sincerarsi che non ci siano ulteriori complicazioni. Visibilmente sconvolta la mamma, che ha assistito alla scena. Ad impedire che si verificasse l'ennesima tragedia della strada è stata sicuramente la bassa velocità a cui procedeva la Fiat 600.

Pare che la signora si fosse accorta che era nei pressi dell'asilo in questione, e quindi, come previsto dal codice della strada, ha ridotto la velocità.

Indagini della Polizia del locale commissariato

Sul posto sono giunti anche i poliziotti del locale commissariato di Galatina, che hanno diretto la viabilità ed eseguito i rilievi del caso. In queste ore sarà avvisato il magistrato di turno, e dopo aver fatto questo si stabilirà anche l'eventuale sequestro della vettura, questo per chiarire ulteriormente la posizione della conducente.

Le persone che si trovavano sul posto si sono molto spaventate. Sicuramente su questo delicato caso di cronaca si sapranno ulteriori particolari nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Anche la signora alla guida della Fiat 600 è rimasta sconcertata da quanto accaduto. La notizia si è diffusa immediatamente in paese, destando sconcerto tra gli abitanti. Galatina è una città d'arte molto famosa in tutta Italia, e raramente è al centro della cronaca per notizie gravi come questa.

La prognosi dell'infante resta riservata.