Claudio Marchisio ha trascorso una notte davvero da incubo, nonostante fosse in casa sua, dove pensava di essere al sicuro.

Ieri sera, intorno alle 19.30, quattro rapinatori armati, con il volto coperto, hanno fatto irruzione nella sua villa di Vinovo, nei pressi di Torino. Si tratta dell'abitazione in cui l'ex calciatore vive da diversi anni insieme a sua moglie Roberta e ai figli Leonardo e Davide.

Erano tutti in casa al momento dell'irruzione e per questo motivo lo spavento è stato ancora più grande. I malviventi li hanno minacciati, armi in mano, ed hanno intimato di dar loro tutti i gioielli e il denaro che avevano in casa.

Rapina in casa di Claudio Marchisio

L'ex centrocampista si è trovato in una di quelle esperienze che nessuno vorrebbe mai vivere.

Ieri sera, verso le 19.30, Marchisio e la moglie stavano per uscire dalla loro abitazione per recarsi al campo delle giovanili della Juventus.

Di certo non si sarebbero mai potuti immaginare quello che avrebbero vissuto da lì a pochi istanti. La coppia, infatti, non ha fatto in tempo ad uscire dalla villa perché improvvisamente quattro banditi hanno fatto irruzione in casa, in modo violento, tenendo il volto coperto e impugnando delle armi. La drammatica scena è stata degna di un film, soprattutto tenendo conto che i proprietari della villa si trovavano all'interno dell'abitazione al momento della rapina.

I malviventi sono entrati in casa e hanno iniziato a minacciare i coniugi, intimandoli di dar loro immediatamente tutto il denaro e i gioielli presenti all'interno dell'abitazione. Claudio Marchisio, sotto la minaccia degli uomini armati, è stato costretto ad aprire la cassaforte e dar loro tutto ciò che aveva da parte.

I rapinatori hanno portato via un grosso bottino

Al momento non si conoscono bene i dettagli della rapina effettuata in casa di Claudio Marchisio, anche se dai primi rumors si può capire che i rapinatori sono riusciti a portare via un bottino consistente.

All'interno della casa è stata fatta aprire la cassaforte di famiglia, dal quale i malviventi sono riusciti a portare via soldi, gioielli e diversi orologi. Questo fa pensare che sicuramente il valore della refurtiva è decisamente elevato.

Dopo aver portato via tutto i quattro rapinatori sono scappati via a bordo di un'automobile che era stata parcheggiata all'interno del complesso residenziale in cui vive Marchisio, ma per il momento non sono stati ancora individuati.

Pur essendo completamente sotto shock, l'ex calciatore ha immediatamente telefonato alle forze dell'ordine, che in queste ore stanno visualizzando le registrazioni delle telecamere di servizio.

Né Claudio Marchisio né la moglie Roberta hanno per il momento rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto.