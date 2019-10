Luca Sacchi, il 25enne che ieri notte 23 ottobre 2019 è stato raggiunto da un colpo secco di pistola alla nuca al rione Appio Latino di Roma, precisamente in via Bartoloni (angolo con via Teodoro Mommsen), non ce l'ha fatta. Il ragazzo era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni della Capitale, e i medici hanno fatto davvero di tutto per poterlo strappare al suo triste destino.

Il 25enne ieri sera aveva deciso di trascorrere una serata in compagnia degli amici, e insieme ad Anastasia, la sua fidanzata, si sono diretti verso il John Cabot Pub, dove gli aspettava la comitiva. Prima di entrare nel locale però, due malviventi avrebbero colpito con un oggetto contundente la ragazza, a cui le hanno sottratto lo zaino e quindi i suoi effetti personali. Luca non è stato a guardare e ha reagito, tentando di fermare i rapinatori: a quel punto uno di loro ha estratto la pistola, colpendolo alla testa da distanza ravvicinata.

La fidanzata ha chiesto aiuto

In preda al terrore la sua ragazza ha urlato e chiesto aiuto con quanto più fiato avesse in gola. Residenti ed avventori del locale si sono precipitati ad aiutare il giovane, l'ambulanza è arrivata quasi subito, trasferendo la vittima a sirene spiegate verso l'ospedale. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della stazione di via In Selci, che hanno proceduto ai rilievi del caso.

A quanto pare, un proiettile ha anche raggiunto il locale, ma non si sa se lo sparatore abbia colpito deliberatamente l'attività commerciale, oppure lo stesso proiettile sia stato vagante. I militari dell'Arma hanno aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Come detto, i due autori del misfatto non sono stati ancora trovati, ma non è escluso che già nelle prossime ore possano essere fermati.

Nella mattinata odierna i carabinieri hanno visionato e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che appartengono sia al pub che ad un'altra attività commerciale che si trova nei pressi del luogo in cui è avvenuto il fatto di sangue.

Luca è morto alle ore 13:00 di oggi 24 ottobre

Il giovane è spirato alle ore 13:00 di oggi, e i sanitari lo hanno subito comunicato alla fidanzata e ai suoi famigliari.

Grande il dolore degli amici e dei conoscenti di Luca. La tragedia ha segnato profondamente la zona dell'Appio Latino e dei Colli Albani. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online, Fan Page, Anastasia è stata portata anche lei in ospedale, in quanto i ladri l'hanno colpita alla testa. La giovane comunque non corre alcun pericolo di vita, ma è ancora visibilmente sconvolta da quanto avvenuto ieri sera.

Lei è di origine ucraina, e di professione faceva la baby sitter, mentre Luca era un personal trainer molto conosciuto in zona.