Due scomparse per ora ancora inspiegabili che, con il passare delle ore, si tingono sempre più giallo. Da una parte Cristian Farris, il giovane calzolaio di 27 anni, sparito da Orroli lo scorso lunedì, il cui furgone Fiat Daily è stato trovato bruciato la scorsa mattina dai Carabinieri a pochi chilometri dal paese. Dall’altra Marco Frau, l’insegnante 52 enne originario di Villasimius, scomparso dalla sua abitazione di Assemini da oltre una settimana.

La vicenda dell’uomo ieri è andata in onda anche su Rai 3, nella celebre trasmissione “Chi l’ha visto”, condotta da Federica Sciarelli. Due scomparse non collegate tra loro, che però stanno tenendo in ansia due famiglie. La scomparsa di Cristian Farris, denunciata l’altro giorno dalla mamma Giulia Salis ai Carabinieri, si infittisce di mistero sempre di più. Il rogo del suo mezzo da lavoro, ritrovato dai militari della stazione del paese sul ponte della diga tra Orroli ed Escalaplano, non assicura niente di buono.

I Carabinieri stanno effettuando indagini a 360 gradi, senza escludere niente e nessuno. Anche perché il giovane di Orroli era molto conosciuto per via del suo lavoro da calzolaio. Girava infatti gli ovili di mezza Sardegna, a bordo del suo furgone, per aggiustare le scarpe dei pastori.

L’appello della mamma di Cristian

Giulia Salis, la mamma di Cristian, è un fiume in piena e non riesce a trattenere le lacrime: “Aiutatemi a ritrovare mio figlio – prega la donna – io ho visto Cristian lunedì mattina.

Era tranquillo, felicissimo e sorridente come sempre – assicura – ho saputo poi che proprio il giorno era andato ad incassare un assegno da 700 euro. Denaro che aveva guadagnato – spiega – con una serie di lavoretti che aveva fatto il giorno prima”. Insomma un giovane normalissimo, con il suo lavoro da calzolaio, che improvvisamente scompare nel nulla. “Non ho la più pallida idea di dove Cristian sia potuto finire – si chiede la madre – io ho effettuato la denuncia di scomparsa ai Carabinieri che si sono immediatamente messi alla ricerca di mio figlio.

Cristian non ha mai avuto problemi – conclude la donna – stava bene di salute. Sono molto preoccupata”. Ed è proprio per questo motivo che la donna lancia l’ennesimo appello: “Chiunque abbia visto Cristian – ricorda – contatti immediatamente le forze dell’ordine o chiami il mio numero di telefono cellulare, 324/8292056”. Cristian Farris si era da poco aperto un laboratorio, dove appunto faceva il calzolaio e da tempo era andato a vivere da solo. Un mistero la sua scomparsa.

Il maestro di Villasimius

La scomparsa di Marco Frau, il maestro 52enne originario di Villasimius ma residente da un mese ad Assemini, è un vero e proprio giallo. Lo assicurano le figlie dell’uomo che ieri, durante la trasmissione “Chi l’ha visto”, hanno provato a ricostruire le ultime ore di vita del padre, prima della scomparsa. “L’unica certezza che abbiamo – raccontano Michela e Simona, le due figlie di Marco Frau – è una telefonata ricevuta da papà alle nove del mattino di mercoledì.

Poi il vuoto assoluto. Siamo preoccupate”. Anche perché il maestro di Villasimius si era trasferito ad Assemini da un mese: “Papà non aveva la patente -ricordano le figlie – e per lui era più comodo andare a lavoro. Era a due passi dalla sua nuova casa”. Le indagini dei Carabinieri sono in corso e non saranno affatto semplici: “Nella sua nuova casa – assicura la figlia Michela – abbiamo ritrovato tutto. Le chiavi dell’appartamento, i soldi, il tablet e anche il telefonino cellulare. Insomma non manca niente e l’appartamento è anche ordine. Aiutateci a ritrovare papà”. Un appello lanciato anche dai bambini della scuola in cui Marco Frau insegna. “Tutti i bimbi chiedono di te – assicura l’insegnate Lisa Esposito – qualsiasi cosa sia successa la risolviamo. Stai sereno”.