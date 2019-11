Secondo quanto affermato dai pubblici ministeri nel caso contro l'uomo accusato di averla uccisa iniziato in Nuova Zelanda, Grace Millane è stata strangolata a morte durante un 'Tinder date'. Millane è scomparsa ad Auckland l'anno scorso e in seguito è stata trovata morta con il suo corpo stipato in una valigia sepolta fuori città. Mercoledì, alla giuria di sette uomini e cinque donne è stato chiesto di decidere se Millane fosse stata uccisa dopo che la coppia fosse andata nel suo appartamento, o se l'uomo l'avesse strangolata per caso durante il rapporto sessuale.

"Solo due persone sanno cosa è successo in quella stanza", ha detto Robin McCoubrey, aprendo il procedimento giudiziario nell'alto tribunale di Auckland. "Uno di loro non può dircelo e l'altro non ha detto la verità su quello che è successo." Millane, di Wickford, nell'Essex, è deceduta durante la notte del suo 22° compleanno a dicembre. Stava compiendo un giro intorno al mondo, dopo aver completato la laurea in Inghilterra quando è arrivata ad Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda.

La notizia della scomparsa di Grace

La sua scomparsa e la notizia della sua morte hanno generato un'esplosione di dolore con veglie in Nuova Zelanda e una discussione nazionale sulla violenza contro le donne. L'imputato, 27 anni - il cui nome è occultato dalla corte - è sottoposto a un processo per omicidio che durerà almeno quattro settimane. Si è dichiarato non colpevole dell'accusa. I genitori di Millane, David e Gillian, erano tra quelli seduti nella folta platea accorsa all'apertura del processo mercoledì.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

I dettagli della sua morte sono stati resi pubblici per la prima volta, quando McCoubrey ha comunicato alla giuria che la giovane donna era morta per strangolamento.

Il pubblico ministero ha affermato che la giovane ha subito una pressione prolungata, applicata a distanza ravvicinata. Continuando, il pubblico ministero si sarebbe chiesto perché l'accusato non avesse tentato di rianimare la giovane o chiamato i servizi di emergenza.

Il procuratore ha affermato che la giuria dovrebbe prendere in considerazione le azioni dell'accusato dopo la morte di Millane. Il corpo di Millane alla fine è stato trovato in una periferia di Auckland. Un particolare molto scabroso è dato dal fatto che l'imputato scattò foto intime di Millane mentre giaceva sul pavimento della sua camera da letto dopo la sua morte. Più tardi quella mattina, ha affermato l'accusa, l'accusato ha confermato un altro 'Tinder Date', ed ha acquistato prodotti per la pulizia e una valigia, noleggiando una macchina per la pulizia dei tappeti e un'auto a noleggio.

Novità video - Parte il Festival della Tecnologia di Torino Clicca per vedere

Quaranta testimoni dovrebbero essere chiamati nel processo.