Un grave incidente stradale ha causato la morte di una giovane ragazza calabrese di 32 anni che si trovava in Spagna. La giovane viaggiava in sella ad una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andata ad impattare contro un palo dell'illuminazione pubblica posto al limite della strada. Per lei, nonostante i tempestivi soccorsi del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere dopo qualche minuto dallo scontro.

Sulla vicenda sta indagando la polizia locale che ha già effettuato tutti i rilievi del caso che saranno esaminati nelle prossime ore. La ragazza doveva rientrare nei prossimi giorni in Calabria per trascorrere le feste natalizie insieme alla sua famiglia.

La vittima si chiamava Elvira Gualtieri

Si chiamava Elvira Gualtieri e aveva 32 anni la giovane ragazza calabrese, originaria di Cosenza, che è tragicamente deceduta in un incidente stradale verificatosi in Spagna, precisamente a Palma di Maiorca, dove si era trasferita da qualche tempo.

Dalle ultime informazioni riportate su alcune testate regionali calabresi, sembrerebbe che la giovane si trovasse in sella ad una motocicletta, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantata contro un palo della luce posto al limite della carreggiata. L'impatto è stato molto violento e le ha provocato gravissime ferite.

Sul posto si sono quindi recati i mezzi di soccorso che hanno tentato di effettuare la procedura di rianimazione: purtroppo, nonostante i vari tentativi effettuati, dopo alcuni minuti il cuore di Elvira ha smesso di battere e per lei non c'è stato nulla da fare.

Questa tragica notizia ha lasciato sgomenti i familiari e gli amici della 32enne che vivono nella città di Cosenza. La ragazza nei prossimi giorni doveva fare rientro in Calabria per trascorrere le vacanze natalizie.

La polizia locale della città di Palma di Maiorca ha avviato tutte le indagini del caso e ha esaminato i vari rilievi utili per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto ed eventualmente stabilire se ci siano state eventuali responsabilità.

Secondo le prime ipotesi, la moto sulla quale viaggiava Elvira potrebbe essere stata colpita da un'autovettura che l'ha fatta finire fuori strada, oppure avrebbe perso il controllo a causa del forte vento presente in quel momento nella zona. Nei prossimi giorni, molto probabilmente, si dovrebbero avere maggiori dettagli.