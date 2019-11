Condizioni igienico sanitarie precarie e atti di vandalismo in ogni angolo della struttura: queste sono le condizioni di quello che doveva essere il centro di dinamicizzazione giovanile di Tuturano, piccola frazione che si trova 10 chilometri a sud di Brindisi. Di questa struttura ce ne siamo già occupati in un articolo di domenica scorsa, 17 novembre, nel quale vi abbiamo mostrato le fatiscenti condizioni della struttura, dove addirittura ci sono escrementi di animali su tutto il pavimento.

Proprio per questo anche noi vogliamo vederci chiaro, e per prima cosa negli scorsi giorni abbiamo raggiunto il Comune di Brindisi per avere ulteriori informazioni sul caso in questione. Questo giornale ha contattato per prima cosa Gabriele Antonino, capogruppo del Partito Repubblicano Italiano, oggi all'opposizione della giunta guidata dal sindaco Riccardo Rossi. Il PRI infatti, nel corso di questi anni, si è interessato delle condizioni in cui versa la frazione brindisina effettuando delle proposte per il recupero del centro giovanile prima che questo diventasse una vera e propria "cattedrale nel deserto".

Ricordiamo che la struttura, costruita grazie a dei fondi regionali, è costata 1.725.906,00 ed è stata completata nel 2017. La stessa rientrava nel programma di Rigenerazione Urbana previsto per la stessa frazione brindisina.

Antonino: 'Tuturano sconta il fatto di essere distante da Brindisi'

Secondo il giovane consigliere comunale, la frazione sconta il fatto di essere lontana da Brindisi, e forse per questo nei confronti di quest'ultima c'è poca attenzione da parte dell'amministrazione centrale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica

Lo stesso Gabriele Antonino ci tiene a precisare che non è solo questa amministrazione che si mostra in un certo senso "lontana" dai tuturanesi, ma ormai da molti anni il piccolo paesino è abbandonato a se stesso. Abbiamo chiesto poi al politico che cosa ne pensasse appunto della situazione in cui versa il centro giovanile di Tuturano e le sorprese non sono di certo mancate. Per il capogruppo del PRI tutta quell'area è lasciata in uno stato di completo abbandono, basti guardare ad esempio la strada che costeggia la struttura, piena di grandi buche che costituiscono un pericolo sia per gli automobilisti ma anche per i pedoni.

Sull'interno della struttura c'è davvero poco da dire, in quanto ormai la maggior parte degli infissi e delle strutture di coibentazione sono andate distrutte.

Proposte inascoltate

Antonino ci riferisce anche che il suo partito ha effettuato molte proposte per poter recuperare il centro giovanile di Tuturano, ma tutte queste sono rimaste sempre inascoltate. "La struttura è stata denominata centro di dinamicizzazione giovanile, ma io di dinamico sinceramente ci vedo ben poco e preferisco chiamarlo solo centro giovanile" - queste sono le parole di Gabriele Antonino.

Ed è proprio lui ad informarci di numerose proposte sia verbali che cartacee consegnate agli organi competenti per il recupero della struttura, ma la maggior parte di queste sono rimaste inascoltate o non hanno avuto seguito. Il Repubblicano ci segnala in particolare un Ordine del Giorno del 28 dicembre 2018, approvato all'unanimità da 28 consiglieri comunali. In quest'ultima occasione il partito in questione aveva proposto di utilizzare i ribassi d'asta della rigenerazione urbana di Tuturano per poter fare opere per il paese.

Come già detto la proposta in un primo momento sembrava essere caduta nel vuoto, ma ad oggi pare che lo stesso Comune abbia deciso di dare seguito a questa richiesta: se fosse però passata sin da subito la struttura sarebbe stata messa a disposizione di imprenditori o associazioni che ne chiedevano la gestione e l'ente regionale avrebbe erogato per questi fino ad un massimale di 40.000 euro.

Ci sarà bisogno di un nuovo bando

Abbiamo quindi anche sentito il parere degli uffici tecnici comunali, dai quali ci confermano che la struttura è purtroppo abbandonata e che adesso per gestirla ci sarebbe bisogno comunque di fare un nuovo bando.

Proprio nel corso della giornata di venerdì 21 novembre, lo stesso Antonino ci ha fatto sapere, dopo una riunione avuta presso l'ente di piazza Matteotti, che per Tuturano adesso ci saranno da recuperare tra i 700 e gli 800 mila euro e che proprio questo prevedeva l'Odg del 28 dicembre 2018. Ci sarebbe già il via libera della Regione, per cui ora mancherebbe un solo passaggio per poter completare l'iter. L'idea dell'amministrazione comunale è proprio quella di utilizzare circa 80 mila euro per il recupero del centro giovanile: secondo l'ultimo preventivo stilato dagli uffici comunali a tanto ammonta il danno effettuato fino a questo momento dai vandali.

Che rischia di diventare ancora più grosso se non si prendono provvedimenti immediati.