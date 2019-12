Momenti di preoccupazione ed angoscia per due famiglie di Alessandria. Mercoledì 27 novembre due sedicenni, Marika Liliana De Cata e Nicolò Balbiano, sono scomparsi nel nulla. I due ragazzi non sarebbero fidanzati, ma sono molto amici e frequentano le stesse compagnie. Sembra che si siano allontanati a bordo di un'auto guidata da una ragazza più grande, potrebbe essere Alessia C. I genitori, sui social, hanno lanciato accorati appelli per ritrovare i due adolescenti.

La scomparsa di Marika e Nicolò

Marika e Nicolò hanno fatto perdere le loro tracce intorno alle tredici di mercoledì.

I loro telefoni cellulari, da allora, risultano spenti e nessuno dei numerosi amici che hanno in comune sa spiegare il motivo di questo allontanamento. I due ragazzi, secondo quanto ricostruito finora, sarebbero stati visti salire sull'auto - una Nissan, modello Micra di colore grigio metallizzato - della venticinquenne Alessia.

I genitori dei due minorenni non conoscono questa giovane donna e sono molto preoccupati. Marika e Nicolò, infatti, si sono sono sempre stati molto responsabili e hanno sempre comunicato i loro spostamenti.

Il loro comportamento, dunque, è stato subito considerato "strano" dai familiari. "Frequentano la stessa comitiva, ma sono semplicemente amici", ha precisato Mauro De Cata, il padre della sedicenne facendo intendere che non si tratterebbe di una "fuga d'amore". "Sappiamo solamente che si sono allontanati con una persona più grande, ma non sappiamo, e non lo sanno neppure i genitori di Nicolò. che cosa significhi quella ragazza per i nostri figli".

L'appello social

I genitori dei due minorenni hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Alessandria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

E, nella speranza di riabbracciare al più presto i loro ragazzi, hanno deciso di lanciare un appello sui social. Tiziana Tonetti, mamma di Nicolò, ha postato un messaggio sulla sua pagina Facebook. La donna ha esordito spiegando che si tratta di una cosa molto seria, in quanto quattro giorni fa, in due momenti differenti sono scomparsi il figlio, Nicolò Balbiano, e la sua amica Marika. La donna, dopo aver fornito una descrizione del ragazzo e aver chiesto la massima condivisione del post, ha pregato chiunque fosse in possesso di informazioni utili a contattarla o rivolgersi alle forze dell'ordine.

Nicolò, capelli corti castani e occhi verdi, è alto un metro e 85 cm ed ha una corporatura longilinea. Il giorno della scomparsa indossava una giubbotto nero, una felpa di colore grigio con il cappuccio, dei pantaloni sportivi neri e delle scarpe da ginnastica marca "Nike", anch'esse nere. Marika, invece, alta 1,70 e corporatura robusta, aveva un lungo cappotto scuro, una maglietta bianca caratterizzata da una scritta nera, un leggins nero e degli stivaletti, sempre neri, con un tacco basso. La ragazzina - che portava anche una sciarpa scura e un berettino con scritto in grigio "Be more you" - ha gli occhi tra il nocciola ed il verde, i capelli castani (lunghi fino alle spalle) ed ha una carnagione molto chiara.