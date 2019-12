Un tragico incidente si è verificato a Milano oggi, 7 dicembre, in viale Ergisto Bezzi: il bilancio è di 18 feriti, tra cui una donna di 49 anni in coma. L'impatto ha coinvolto un filobus ed un camion della raccolta rifiuti, le cause che hanno provocato l'incidente (probabilmente una mancata precedenza) sono al vaglio degli inquirenti, che dovranno stabilirne l'esatta dinamica.

Incidente a Milano: un filobus e un camion si scontrano in viale Bezzi

Questa mattina intorno alle 8:10 ha avuto luogo un terribile incidente all'angolo con via Marostica, a Milano, quando un filobus della linea 90 ha impattato violentemente contro un camion Amsa della raccolta dei rifiuti.

Lo scontro è stato di tipo frontale-laterale e, secondo quanto si evince dalle prime ricostruzioni, sembra che il mezzo pubblico stesse marciando in direzione di via Sardegna, mentre il camion Amsa viaggiava da via Marostica a via Gracchi, attraversando l'incrocio. Tra le prime ipotesi degli inquirenti c'è una mancata precedenza.

La notevole violenza dell'impatto ha provocato l'uscita dalla corsia preferenziale del mezzo Atm che è finito sulla carreggiata opposta, contromano. I soccorsi del 118 sono stati immediati: la centrale operativa aveva dichiarato una maxiemergenza con 18 feriti coinvolti, inviando sul posto diversi mezzi.

I soccorritori hanno comunicato che una donna di 49 anni, dopo una prima rianimazione sul posto, è stata trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico, in coma. La signora probabilmente stava attraversando la strada quando è stata travolta dal filobus uscito fuoristrada, oppure è stata sbalzata fuori dal mezzo durante lo schianto.

I dipendenti dell'Amsa che viaggiavano sul camion, invece, sono stati accompagnati presso la struttura ospedaliera in codice giallo: si tratta di due uomini di 23 e 29 anni. Il guidatore è stato estratto dall'abitacolo in cui era rimasto incastrato.

Martedì scorso un altro incidente aveva coinvolto un filobus

Il resto dei coinvolti nell'incidente, tutti passeggeri del filobus, hanno riportato ferite meno gravi, tra cui traumi al torace, una sospetta frattura al femore, traumi agli arti inferiori e alle spalle e sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo e verde.

Lo scorso martedì, sempre a Milano si era verificato un altro incidente che ha visto protagonista un filobus, questa volta della linea 91. Il mezzo pubblico aveva impattato contro un'auto in via Lancetti: sei persone sono rimaste coinvolte e trasportate in ospedale, ma fortunatamente con nessuna grave conseguenza.

In quel caso, da quanto riportato dalla Polizia Locale in seguito ai rilevamenti effettuati, l'impatto era stato provocato da un'automobile che aveva tagliato la strada al mezzo pubblico.