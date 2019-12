Quella che arriva da Cocquio Trevisago, nel varesotto, è una vicenda davvero assurda e paradossale. Secondo i media locali e nazionali, pare che una maestra dell'asilo nido sia stata sospesa dal servizio in quanto in più occasioni, a partire dal 2017, avrebbe maltrattato minori di età non superiore ai due anni. Sarebbero venti gli episodi che gli inquirenti le contestano, tra questi insulti e addirittura schiaffi. A un bambino avrebbe anche dato del "terrone", solo perché originario del Sud Italia.

Le indagini sarebbero partite dopo una segnalazione da parte dei genitori di un alunno, che aveva manifestato difficoltà nelle relazioni sociali. Da quanto emerge dal rapporto dei carabinieri, l'insegnante aveva instaurato un clima di terrore e paura all'interno della classe.

Incontri con il suo compagno nel plesso scolastico

Oltre alle violenze sui bimbi, gli investigatori hanno scoperto dell'altro. La donna infatti, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, in diverse occasioni avrebbe lasciato soli i bambini, facendo entrare a scuola, di nascosto, il suo compagno.

Con quest'ultimo si appartava in una stanza, dove i due avevano dei rapporti. La presenza dell'uomo nell'istituto è stata confermata dalle telecamere installate all'interno dell'edificio. In questo modo si è riusciti a scoprire il misfatto: i frame parlerebbero chiaro. Secondo quanto riferisce la Repubblica, sulle sue pagine online, gli occhi elettronici nella scuola sono stati installati su disposizione del pm di Varese, che ha subito voluto vederci chiaro su questa assurda vicenda. La notizia di quanto accaduto si è sparsa immediatamente in tutta la piccola cittadina di Cocquio Trevisago, destando sconcerto tra gli abitanti.

Insegnante sospesa

La donna, come già detto in apertura, è stata immediatamente sospesa dal servizio: per sei mesi non potrà adempiere la sua professione. La stessa avrebbe tradito la fiducia dei genitori, che a lei affidavano i loro piccoli. Non è certamente il primo caso del genere che capita nel nostro Paese. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è accaduto a Roma, dove nei giorni scorsi una maestra di scuola elementare è stata sottoposta a processo dopo aver maltratto dei bambini. Secondo le indagini svolte dagli inquirenti, la donna faceva uscire i piccoli alunni sotto la pioggia per punizione (i fatti risalgono al biennio 2015/2017).

I fatti, in quest'ultimo caso, si sono svolti nel quartiere Eur. Sicuramente sul caso di Cocquio Trevisago si potranno avere più informazioni nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. L'indagine prosegue a tutto spiano