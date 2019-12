Il rapper americano Juice Wrld è deceduto questa mattina, 8 dicembre, in seguito ad un attacco epilettico. Le cause della morte del cantante 21enne non sono ancora chiare e nelle prossime ore saranno effettuate le dovute indagini a riguardo.

Il rapper si è sentito male in aeroporto ed è morto subito dopo l'arrivo in ospedale

Jarad Anthony Higgins, questo il vero nome del rapper, è atterrato all'aeroporto di Chicago Midway la mattina di questa domenica 8 dicembre ed ha avuto un attacco epilettico.

I soccorsi sono stati immediati, ma per il musicista la corsa in ospedale è stata inutile: ha perso la vita poco dopo. Secondo quanto riportato dalle testimonianze raccolte dal portale Tmz.com il giovane rapper avrebbe avuto un malore subito dopo il volo e il personale medico al suo arrivo avrebbe trovato il musicista sanguinante dalla bocca, ma ancora cosciente.

La corsa in ospedale, tuttavia, non è servita a salvare la vita di Juice Wrld che è morto appena arrivato alla struttura ospedaliera. In questo momento non è ancora chiara la causa che abbia potuto portare al decesso del rapper 21enne e verranno eseguite tutte le indagini del caso far far luce sulla tragica vicenda.

Il grande pubblico aveva conosciuto Juice Wrld grazie al singolo Lucid Dreams

Il rapper, cantautore e cantante statunitense Juice Wrld è conosciuto al grande pubblico soprattutto per il suo campionamento di un brano di Sting con Lucid dreams, nel 2018. Il brano ha raggiunto il secondo posto nella classifica Billboard hot 100 ed è servito come trampolino di lancio per il primo album di Juice Wrld, Goodbye & Good Riddance.

Nel 2018, il lavoro di debutto del rapper statunitense ha vinto il disco di platino e nello stesso anno, il musicista statunitense ha ricevuto la nomination come miglior artista Hip-Hop.

Higgins ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi al film cult del 1992 che vedeva come protagonista il grande rapper Tupac Shakur.

Juice Wrld era stato protagonista di una lunga polemica in cui Sting avrebbe rivendicato tutti i diritti di Lucid Dreams a causa della citazione di Shape of my heart. Il rapper aveva reagito sui social in una maniera piuttosto conciliante ed ottimista, tranquillizzando i suoi fan. Da parte di Sting e del suo staff non ci furono commenti in merito alla vicenda: il musicista inglese aveva riconosciuto nel brano di Juice Wrld un'ottima interpretazione e un fedele omaggio all'originale.

La tragica notizia della morte di Juice Wrld si è rapidamente diffusa tra i fan che, ancora increduli, hanno riempito i social di messaggi di cordoglio per la perdita del giovane talento della musica internazionale.