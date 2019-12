Un giovane ragazzo, nella notte di oggi, ha purtroppo perso tragicamente la vita dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in Calabria, nel reggino. Il ragazzo sarebbe precipitato con la sua autovettura da un ponte mentre stava facendo rientro nella propria abitazione. La dinamica di quanto si è verificato risulta essere al momento poco chiara. A ritrovarlo è stato un camionista che ha lanciato l'allarme facendo giungere sul posto i soccorsi. I sanitari, dopo aver cercato di stabilizzarlo, l'hanno trasportato in ospedale dove poco dopo il suo arrivo è deceduto.

I carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini del caso.

Calabria, giovane perde la vita a causa di un incidente

Nella nottata di oggi 20 dicembre un giovane ragazzo di cui al momento non si conoscono ancora le sue generalità, ha perso tragicamente la vita in provincia di Reggio Calabria, precisamente nei pressi del comune di Rosarno. Da quanto si apprende, sembrerebbe che il giovane nella serata di ieri si era recato da alcuni sui amici per cenare insieme. Purtroppo però, mentre stava facendo rientro nella sua abitazione situata nel comune di Melicucco, ha perso il controllo dell'autovettura su cui stava viaggiando proprio mentre si trovava su un ponte, precipitando nel vuoto.

I familiari non vedendolo rientrare a casa si sono allarmati e hanno lanciato l'allarme chiamando le forze dell'ordine. Intorno alle ore 07:00 di questa mattina, un camionista che stava transitando sul ponte si è reso conto della presenza dell'autovettura finita all'interno del canalone e ha chiamato rapidamente i sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno raggiunto tempestivamente il luogo.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diversi minuti per poter recuperare l'auto e consegnare il ragazzo al personale medico. I sanitari hanno in un primo momento cercato di stabilizzarlo e successivamente l'hanno trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Polistena. Appena giunto in ospedale i medici hanno tentato di fare il possibile per potergli salvare la vita, ma le sue condizioni di salute sono risultate essere molto gravi e tutti i tentativi effettuati per rianimarlo sono risultati essere inutili.

Il giovane sarebbe quindi deceduto per complicanze cardiache dopo alcune ore di agonia.

Le forze dell'ordine che si sono recate sul luogo della tragedia hanno iniziato ad esaminare i vari rilievi per poter cercare di fare chiarezza su quanto si è verificato. La dinamica risulta essere infatti ancora poco chiara. I carabinieri dovranno stabilire come mai il giovane abbia perso il controllo del veicolo.