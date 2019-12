Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, 19 dicembre, in Calabria, e ha causato il decesso di un giovane di soli 19 anni.

Il sinistro si è verificato sull'Autostrada A2 e al momento non è stata ancora chiarita l'esatta dinamica di quanto si è verificato. Sul luogo della tragedia si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno bloccato il traffico per consentire tutte le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati.

Nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti anche degli operai dell'Anas che si trovavano sulla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per poter estrarre il corpo della vittima dalle lamiere rimaste accartocciate dell'autovettura. I sanitari ne hanno però potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Calabria, incidente stradale mortale: perde la vita un 19enne

Un ragazzo di 19 anni (M.A. le sue iniziali), poche ore fa è rimasto vittima di un terribile incidente stradale che si è verificato in Calabria, precisamente sull'Autostrada A2, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza. La dinamica di quanto si è verificato risulta essere ancora poco chiara, ma pare che il ragazzo abbia perso il controllo della sua autovettura, andandosi a schiantare contro un camion dell'Anas che si trovava in quel momento sulla carreggiata.

L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento e purtroppo il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto.

Sul luogo è stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poterlo estrarre e consegnarlo al personale medico del 118, giunto rapidamente sul posto. I sanitari, nonostante abbiano tentato di fare il possibile per salvare il 19enne, non ci sono riusciti e ne hanno dovuto constatare l'avvenuto decesso.

Le notizie sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che nello scontro siano rimasti coinvolti anche alcuni operai dell'Anas che si trovavano in quel momento sulla carreggiata, in quanto stavano svolgendo alcuni lavori.

Le forze dell'ordine hanno bloccato il traffico e lo hanno deviato presso lo svincolo di Falerna, mentre per i soli veicoli locali il transito è consentito fino allo svincolo di Rogliano-Piano Lago.

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi di rito per poter fare maggiore chiarezza sulla dinamica di quanto successo e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

La giovane vittima era nata a Vibo Valentia ed era residente nel comune di Condofuri. Questa terribile notizia ha lasciato sgomenti i familiari e gli amici del ragazzo, che non si capacitano di come sia potuta accadere una tragedia del genere.