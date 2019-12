La deposizione della modella Ambra Battilana è stata minuziosa in tutti i dettagli, ha raccontato annedoti avvenuti il 22 agosto 2010. Tutto è emerso dalla testimonianza della modella, dall'ospitalità di Silvio Berlusconi fino ai dettagli scabrosi della notte a luci rosse. Ha parlato del salottino di casa, in cui appariva un uomo molto simile al Cavaliere. Ma, privo dei denti, fino a quella che veniva considerata la "stanza dei regali". Poi, la modella ha iniziato a raccontare i dettagli delle molestie subite nel 2015 appena 22enne da Harvey Weinstein brillante produttore cinematografico.

Il racconto della notte a luci rosse in Villa San Martino

Tutto è emerso durante la fase di deposizione innanzi al PM Luca Gagliardo. Ambra non si è sottratta a nessuna delle domande esposte dal PM e del suo difensore. Rammentiamo che la modella fa parte del gruppo dei testimoni chiave nel processo Ruby Ter, un'inchiesta contro Silvio Berlusconi in concomitanza con 28 imputati.

Ambra Battilana insieme a Chiara Danese, sono le promotrici di un documento consegnato al PM di Milano, il quale ha analizzato passo per passo la memoria delle ragazze ripercorrendone tutti i passaggi (il medesimo procedimento eseguito nei processi Ruby precedenti) fino all'agosto del 2010 a Villa San Martino. La modella ha chiarito il motivo del suo trasferimento a New York, dovuto al fatto che in Italia la sua immagine era legata alla figura delle escort.

I dettagli del 'bunga - bunga'

Non solo, la modella ha spiegato i particolari delle serate legate alla stanza del "bunga - bunga", un racconto dove nulla è stato tralasciato, dal dopo cena dove si ergeva la "statuetta di Priapo". Fino ai balletti eseguiti da Nicole Minetti senza veli, e i baci e i palpeggiamenti del Cavaliere. In questa circostanza, Ambra ha spiegato, che con Chiara decisero di abbandonare la Villa, ma Emilio Fede in quel preciso istante le avrebbe minacciate. Allontanandosi dalla cena avrebbero pregiudicato la carriera per Miss Italia.

Qui, la modella rammenta che Berlusconi per questo aneddoto annuì. L'esposizione dei fatti accaduti quella notte continua, con la modella che si sofferma anche sulle "barzellette sconce" raccontate dal Cavaliere, e col racconto di una scatola contenente delle statuette colorate.

Ambra Battilana, oggi 27enne, ha esposto tutti i dettagli raccapriccianti di quella cena. Le ragazze, rammenta la modella, avevano un atteggiamento lussurioso fatto di baci e palpeggiamenti con Berlusconi, un comportamento spudorato alla presenza di tutti gli invitati.

La sua testimonianza della cena di Arcore si è conclusa con il racconto delle minacce subite da Daniele Salemi, ex agente che avrebbe procurato un provino sia alla modella che a Chiara per entrare in Mediaset come "meteorine".