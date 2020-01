Vanessa Bryant ha rotto il silenzio, dopo la tragedia che ha investito la sua famiglia, strappando alla vita il suo compagno Kobe e la figlia Gianna Maria. In un lungo post su Instagram, la donna ha espresso il suo dolore ai suoi oltre 6 milioni di follower, che le hanno dimostrato affetto e vicinanza per la scomparsa della leggenda del Basket, che ha colpito il mondo intero.

La moglie di Kobe Bryant ha scritto un lungo post su Instagram

Sono passati quattro giorni dal tragico incidente in elicottero che ha coinvolto il campione Nba Kobe Bryant e sua figlia Gianna, in cui sono morte altre sette persone.

Vanessa Bryant ha deciso di condividere i suoi pensieri ed esprimere il suo profondo ringraziamento a tutte le persone che hanno manifestato il proprio affetto alla sua famiglia, descrivendo la sua devastante situazione dopo la perdita del marito e della figlia. La 37enne ha voluto rispondere, anche a nome delle sue altre tre figlie, ai tanti messaggi di vicinanza arrivati e che le hanno ricoperte di affetto in questi giorni d'indescrivibile dolore.

"Siamo completamente devastate dalla perdita improvvisa del mio adorato marito Kobe", scrive Vanessa, sottolineando la sua grande presenza come padre per le sue tre figlie e per Gianna Maria, che ha perso la vita insieme a lui nella tragica mattina di domenica, 26 gennaio.

La moglie di Kobe Bryant ha spiegato che è impossibile trovare le parole giuste per descrivere quello che la sua famiglia sta passando in questi giorni: "L'unico conforto", prosegue Vanessa, "è sapere che Gigi e Kobe sapevano entrambi di essere amati in maniera profonda". L'amore che il campione NBA e sua figlia hanno saputo trasmettere quando erano in vita, continuerà a illuminare la sua famiglia e la strada che gli resta da percorrere, ma la mancanza resterà un vuoto incolmabile per Vanessa e le sue tre figlie.

Lo schianto mortale di domenica scorsa: gli inquirenti indagano sulla dinamica

Intanto dagli Stati Uniti fanno sapere che le indagini per capire l'origine dello schianto dell'elicottero richiederanno molto tempo. Per ricostruire la tragedia bisognerà tenere conto delle condizioni meteorologiche, della situazione del traffico aereo, della documentazione del pilota e dei tracciati radar. Nel suo lungo post Vanessa Bryant ha ricordato anche le famiglie delle altre vittime coinvolte dall'incidente mortale e ha informato i suoi follower di aver aperto un fondo per aiutarle.

MambaOnThree servirà a dare sostegno, attraverso le donazioni, alle vittime che hanno perso la vita con Kobe Bryant. Il messaggio di Vanessa Bryant si conclude ringraziando ancora tutti: "Grazie tante per il supporto e per le vostre preghiere".