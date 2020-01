Un sospetto caso di coronavirus è stato segnalato nella giornata di ieri ad Alessandria. Una donna, rientrata in Italia dopo aver trascorso alcuni mesi in Cina, è stata posta in isolamento all'interno dell’ospedale cittadino poiché presentava alcuni sintomi influenzali simili a quelli riconducibili al coronavirus, virus letale che sino ad ora in Cina ha causato circa 170 morti.

Le condizioni della donna, dopo un preventivo ricovero e la successiva procedura di isolamento, sono state dichiarate ‘non correlabili all'agente patogeno del coronavirus’.

Secondo quanto diramato dalla procedura ministeriale, la paziente è stata sottoposta alla misura precauzionale di rito.

Probabile contagio di coronavirus: la paziente sarebbe fuori pericolo

Una donna originaria di Alessandria, dopo essere rientrata da Shangai, zona della Cina classificata tra quelle a rischio per quanto riguarda la diffusione del coronavirus, è stata ricoverata presso l’ospedale di Alessandria ed in particolare nel Reparto Malattie infettive in quanto al suo arrivo presso il Pronto Soccorso del nosocomio cittadino presentava febbre e sintomi simili a quelli del coronavirus.

Nell'immediato, la paziente dopo i primi controlli di profilassi e nell'attesa dei riscontri di alcuni test specialistici, è stata posta in isolamento. Nella giornata di ieri, la presunta presenza del coronavirus nel corpo della donna è stata smentita nonostante la presenza similare di alcuni sintomi tra cui la febbre alta. La donna è tuttora ricoverata presso il Nosocomio di Alessandria in attesa dei risultati di alcuni test specialistici effettuati sin dal suo ricovero, che potrebbero ulteriormente smentire il contagio della paziente.

L'Azienda Ospedaliera sottolinea: 'Nessun allarmismo'

Dato l'elevato allarmismo scattato dopo la diffusione della notizia, nella giornata di ieri l’Azienda Ospedaliera dell’ospedale di Alessandria ‘S. Antonio e Biagio C.Arrigo’ ha diramato una nota di precisazione dove si legge che la paziente presentava gravi sintomi influenzali riconducibili al coronavirus e come previsto dalla procedura ministeriale è stata trattenuta e ricoverata in isolamento presso il reparto di malattie infettive in misura precauzionale, nell'attesa dell’arrivo dei risultati di alcuni test specifici effettuati sul corpo della donna.

Coronavirus: un caso in Francia, smentito il caso a Napoli

Il coronavirus di Wuhan sino ad ora ha causato circa 170 morti in Cina e 6.078 contagi superando il bilancio della Sars che colpì la Cina negli anni 2002 e 2003. Il letale coronavirus è riuscito a giungere anche in Francia dove si è registrato il quinto contagio. Fuori pericolo invece il cittadino cinese di 28 anni in viaggio di nozze a Napoli, che dopo esser stato ricoverato martedì scorso presso l’ospedale Cotugno e dopo essere stato sottoposto ai test di rito è risultato negativo al coronavirus.

Il Ministero della salute, dato l’allarmismo creatosi nel nostro paese sin dall'inizio dell’epidemia, ha specificato che sino ad ora tutti i casi sospetti di coronavirus presenti in Italia, in seguito ai test effettuati, sono risultati negativi.