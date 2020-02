Un caso di coronavirus è stato registrato in Lombardia, a Codogno. L'uomo, un italiano di trentotto anni, è grave ed è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Si sta procedendo ad individuare tutte le persone che sono state in contatto con lui.

Il paziente è grave

C'è un contagiato dal coronavirus in Lombardia, la notizia è stata comunicata dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera. Da quanto dichiarato, il paziente è al momento ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi.

Tutti gli accessi al pronto soccorso e le attività programmate sono state interrotte per una questione di sicurezza. Si tratta del primo caso di contagio in Italia per una persona mai stata in Cina. Le condizioni dell'uomo al momento risultano molti gravi. Il paziente era stato portato in ospedale il 20 febbraio, presentando i sintomi di una grave polmonite, dopo che era stato visitato nei giorni precedenti e gli era stata riscontrata solo una leggera febbre.

Successivamente, i test effettuati per la ricerca del virus sono risultati positivi.

Una équipe dell'ospedale Sacco di Milano è arrivata a Codogno per valutare la trasferibilità del paziente. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, il trentottenne non sarebbe stato in Cina. Tuttavia, avrebbe cenato con alcune persone che erano state lì nelle scorse settimane. Come dichiarato dall'assessore Giulio Gallera, i contatti dell'uomo sono in fase di individuazione per essere sottoposti ai relativi controlli e per adottare le misure necessarie.

Le autorità sanitarie stanno lavorando per ricostruire gli spostamenti dell'uomo nelle ultime settimane.

Si attende il bollettino medico per gli aggiornamenti

Una decina di pazienti dell'ospedale di Codogno sono stati trasferiti a Lodi per una questione di sicurezza e si sta procedendo a disinfettare i locali prima di riprendere le normali attività. Intanto in Cina il bilancio si fa sempre più preoccupante: il numero dei casi di infezione da coronavirus è salito a più di 75mila persone e il numero dei morti ha raggiunto 2.236.

In Corea del Sud si registrano 52 nuovi casi di infezione che fanno aumentare del 50% le registrazioni degli ultimi giorni. Il presidente sudcoreano Moon Jae ha parlato di situazione seria e il primo ministro Chung Sye Kyun ha promesso che ci sarà una risposta efficace per impedire la diffusione del coronavirus.

In Italia, intanto, si aspetta la conferenza stampa, prevista per la mattinata di oggi, 21 febbraio, per avere aggiornamenti sulle condizioni di Salute del trentottenne italiano ricoverato a Codogno. Si attende il bollettino dei medici della struttura sanitaria.