Il compleanno dell'influencer russa Ekaterina Didenko è finito in tragedia, con tre morti e sei degli invitati finiti in terapia intensiva. A perdere la vita, anche il marito della 29enne russa, Valentin Didenko. La causa del decesso sarebbe dovuta a del ghiaccio secco buttato in piscina, causando un avvelenamento da anidride carbonica.

Ghiaccio secco alla festa dell'influencer russa: tre morti e sei feriti

La famosa influencer russa, Ekaterina Didenko, aveva organizzato una festa per il suo ventinovesimo compleanno, ma quello che doveva essere un momento di divertimento per tutti si è trasformato in un incubo.

La Didenko ha postato sul suo profilo un video in cui sconvolta annuncia la morte di suo marito e due suoi amici, invitati alla festa. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, La tragedia sarebbe stata scatenata dalla presenza di ghiaccio secco all'interno della piscina, gettato dal marito dell'influencer. Valentin Didenko avrebbe aggiunto il ghiaccio per ottenere un effetto ottico con lo scopo di stupire i presenti, non immaginando che fosse così pericoloso.

Il ghiaccio secco presente in acqua, passa allo stato gassoso producendo bolle di CO2 e provocando un effetto nebbia sulla superficie.

Il vapore, in un ambiente poco ventilato, può causare alti livelli di anidride carbonica nel sangue. Subito dopo il contatto del ghiaccio secco con l'acqua, la gente ha iniziato a perdere i sensi.

I due amici della Didenko, Natalia Monakova e Yuri Alfero, entrambi venticinquenni, sono morti subito dopo aver respirato una quantità eccessiva di monossido di carbonio. Il marito di Ekaterina, invece, è morto poco dopo il suo trasporto in ospedale.

Le altre vittime hanno riportato ustioni su diverse parti del corpo.

La festa del 29esimo compleanno di Ekaterina Didenko è finita in tragedia

Ekaterina Didenko ha due figli ed è una farmacista. È diventata una famosa influencer, con un milione di follower su Instagram, pubblicando consigli sull'uso di medicinali da banco. Sul suo profilo, la donna ha pubblicato un video in cui in lacrime deve dare una risposta a sua figlia che chiede dov'è il papà.

Poco prima, l'influencer aveva condiviso con i suoi fan un altro video in cui smentiva la notizia della sua morte, riportata erroneamente in precedenza da alcuni giornali. L'angoscia dell'attesa in ospedale, fuori dalla terapia intensiva in cui il marito avrebbe perso la vita, è stata descritta da Ekaterina prima della tragica notizia.

L'incidente ha colpito in maniera molto forte la comunità russa e ha fatto il giro del mondo. In pochi immaginavano che un gesto così apparentemente leggero potesse avere delle conseguenze così gravi.