Tragedia al termine di una nottata trascorsa in discoteca. Un ragazzo di 21 anni, Paolo La Rosa, è stato ucciso a coltellate all’esterno di uno dei più noti locali dei dintorni di Palermo, il Millenium, in contrada Favarotta a Terrasini. La vittima era stata coinvolta in una rissa, scoppiata verso le quattro del mattino di lunedì: Paolo è stato raggiunto da diversi fendenti al torace e allo stomaco. Immediatamente gli amici che erano con lui l’hanno accompagnato al vicino ospedale di Partinico ma, nonostante tutti gli sforzi, il personale sanitario non è riuscito a salvargli la vita.

Al momento si ignorano le cause del litigio e l’identità degli aggressori dello studente deceduto, originario di Cinisi e figlio del titolare di un noto ristorante della zona. Sull’episodio adesso indagano i carabinieri della compagnia di Carini, che stanno tentando di ricostruire quanto accaduto, ascoltando i testimoni e visionando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

Il dramma dopo la nottata in discoteca

Secondo le prime informazioni, Paolo si era recato in discoteca con gli amici verso la mezzanotte, subito dopo aver finito di lavorare con il padre al ristorante: una serata come tante altre, dedicata al ballo e al divertimento.

Tuttavia deve essere accaduto qualcosa, come ad esempio qualche commento di troppo oppure uno sguardo non gradito, che ha acceso la scintilla tra due gruppi di giovani, che si sono affrontati all’esterno del Millenium, verso le quattro, quando – a detta dei i gestori – il locale era ormai chiuso. Secondo le prime testimonianze sarebbe scoppiata una violenta rissa a suon di calci e pugni, fino a quando qualcuno non avrebbe tirato fuori un coltello per colpire ripetutamente il 21enne.

C'è un episodio che potrebbe essere collegato alla rissa in discoteca

Inoltre gli inquirenti stanno valutando gli eventuali collegamenti tra quanto accaduto davanti alla discoteca e un episodio risalente allo scorso 7 settembre, quando verso le 5:00 del mattino si era presentato al pronto soccorso di Partinico un giovane di 20 anni, Pierpaolo Celestre, residente a Borgetto: il ragazzo era stato lievemente ferito da diverse coltellate e aveva alcuni ematomi sul volto.

Dopo essersi fatto medicare, il paziente aveva spiegato ai carabinieri di essere stato colpito circa un'ora prima, mentre si trovava nelle vicinanze della spiaggia di Magaggiari a Cinisi. All’epoca nessuno era riuscito a risalire agli autori dell’aggressione e al loro movente: ma adesso c’è chi pensa che questa vicenda possa essere all’origine della rissa al Millenium.

I filmati delle telecamere situate nei dintorni della discoteca

Saranno molto importanti per le indagini i filmati delle telecamere di sorveglianza, presenti sulla strada della discoteca, che potrebbero aver ripreso gli autori del delitto.

Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha immediatamente messo a disposizione degli inquirenti tutte le registrazioni: “Mi sento affranto come padre, come cittadino e come rappresentante delle istituzioni – ha spiegato ai giornalisti – la vita di un ragazzo, che potrebbe essere nostro figlio, non può essere improvvisamente interrotta per futili motivi”.