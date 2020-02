Romano Prodi è stato colpito da un gravissimo lutto: il suo pronipote Matteo, di 18 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il giovane era sulla sua bicicletta quando è stato travolto da un'auto, a Bologna. Dopo il ricovero in ospedale, il ragazzo è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Incidente mortale a Bologna: muore il pronipote di Prodi

Bologna è sotto shock per la morte del giovane Matteo, pronipote dell'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi. Il ragazzo aveva 18 anni ed è stato vittima di un incidente accaduto ieri, 27 febbraio, sui colli della città Emiliana.

Lo schianto ha avuto luogo all'angolo tra via di Barbiano e via degli Scalini. Secondo una prima ricostruzione, Matteo Prodi è stato travolto da un'auto proveniente dalla direzione opposta mentre procedeva in sella alla sua bici dalla zona collinare verso la città. Il ciclista, sbalzato a terra a causa del violento urto, è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale Maggiore. Nella tarda mattinata di oggi, 28 febbraio, purtroppo il giovane non ce l'ha fatta e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso.

Le indagini sull'incidente sono affidate alla Polizia Municipale di Bologna che ha sequestrato i mezzi e sta vagliando la posizione dell'automobilista.

La posizione dell'automobilista è al vaglio degli inquirenti

Matteo Prodi era figlio di Giovanni e Mariangela, nipote di Vittorio e pronipote di Romano. Il ragazzo stava preparando la maturità scientifica al liceo Enrico Fermi, ma al momento non frequentava la scuola a causa della chiusura per il coronavirus.

Il progetto di vita del 18enne era quello di proseguire i suoi studi iscrivendosi alla facoltà di Ingegneria avendone già superato i test di ingresso. Era il più grande di sei fratelli e viveva con la sua famiglia in via Siepelunga. Faceva parte dell'Azione Cattolica e frequentava la parrocchia di Sant'Anna. L'intera comunità è sconvolta dalla scomparsa improvvisa e prematura di Matteo, un ragazzo benvoluto da tutti.

Il parroco, Don Mario Fini, lo descrive come una persona gioiosa che riusciva a stare bene con tutti.

Sul sito della scuola Fermi si legge il dolore per lo studente della classe 5F che tutti ricorderanno: "Ci mancherà tutto di te". Il Dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale dell'Istituto si sono stretti attorno al dolore dei familiari che dovranno affrontare questo tragico momento.

Il nonno di Matteo è Vittorio Prodi, fratello di Romano e deputato del Parlamento europeo con l'Ulivo. Da quanto si apprende dal quotidiano 'La Repubblica', la famiglia di Matteo Prodi ha dato l'autorizzazione per l'espianto degli organi del ragazzo.