Una manovra improvvisa per entrare nel parcheggio, ieri pomeriggio a Olbia, in via Aldo Moro. Poi l’impatto violento tra un’auto e una Moto. Il mezzo a due ruote viene scaraventato per terra e il passeggero, Andrea Bellu, 38 anni, nato a Olbia, cade rovinosamente per terra e muore dopo aver sbattuto la testa. Per lui purtroppo - nonostante l’immediato intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118 – non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, il suo cuore ha cessato di battere all’istante, nonostante tutti i tentativi effettuati per cercarlo di rianimare.

Il conducente della moto, Maurizio Marrone, 53 anni, anche lui nato ad Olbia, è stato invece trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Olbia. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente dell’auto invece è rimasto praticamente illeso. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale e i Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i controlli di rito, per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Nel frattempo i conducenti dei mezzi sono stati sottoposti all’alcool test e al droga test e si attendono i risultati. Il traffico in via Aldo Moro è rimasto bloccato per diverso tempo, per permettere tutti i rilievi.

Una manovra improvvisa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia Municipale, il tragico incidente è accaduto ieri in via Aldo Moro, ad Olbia, quando da poco erano passate le 17 e 30, in piena ora di punta per il traffico.

I due mezzi coinvolti sono stati una potente moto Bmw 1200 e una Smart For Four e procedevano entrambi in direzione del centro di Olbia quando – stando alle indagini – il guidatore della Smart avrebbe girato a sinistra, per entrare nei parcheggi delle case popolari, a due passi da Sa Minda Noa e dal Dettori market. E sarebbe proprio quello l’istante in cui sarebbe avvenuto l’impatto devastante. Sembrerebbe infatti che la moto fosse in fase di sorpasso.

Dopo l’impatto il mezzo a due ruote avrebbe proceduto nella direzione di marcia per qualche metro. Per poi andare a colpire in pieno il marciapiede ed il muretto poco distante. Un impatto che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente e avrebbe anche provocato la caduta del passeggero.

Soccorsi immediati

Alle 17 e 30 di ieri via Aldo Moro era molto trafficata. Si tratta infatti dell’unica arteria stradale che convoglia ad Olbia tutto il traffico proveniente dal Nord della Sardegna. Nonostante questo i soccorsi sono stati immediati. Un’ambulanza medicalizzata del 118 ha infatti subito raggiunto il luogo dell’incidente e ha prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte.

I medici si sono accorti che tra i feriti il più grave fosse appunto Andrea Bellu. L’uomo infatti avrebbe colpito con la testa il muretto a pochi passi dal marciapiede e avrebbe perso subito i sensi. E purtroppo, nonostante tutte le manovre di soccorso effettuate per tenerlo in vita – per lui non c’è stato niente da fare. L’impatto è stato così violento da ucciderlo praticamente sul colpo. In queste ore si attendono gli esiti dei test effettuati sui due guidatori dei mezzi. Ci saranno aggiornamenti.