Durante una conferenza stampa di mercoledì sera il capo della polizia di Milwaukee, Alfonso Morales, ha confermato il triste tributo della sparatoria nel campus della Molson Coors Brewery, una azienda produttrice di birra, ma ha rifiutato di offrire ulteriori informazioni sulle identità delle vittime affermando esclusivamente che erano tutti dipendenti dell'azienda stessa, che impiega oltre mille persone a Milwaukee. Esclusa la possibilità che ci siano altre vittime tranne l'assassino, un abitante di Milwaukee di 51 anni, morto suicida per una ferita da arma: trattasi di un impiegato che era stato licenziato da poco.

I funzionari non hanno fornito ulteriori informazioni sul tiratore o sul tipo di arma che ha usato.

#Usa #sparatoria in un birrificio del colosso Molson Coors a #Milwaukee, 6 morti. L'aggressore è un dipendente della società da poco licenziato. Ha aperto il fuoco sui presenti e poi si è tolto la vita#ANSAhttps://t.co/j0cIrIMK38 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 27, 2020

L'orrore poco dopo le 14

La polizia di Milwaukee ha affermato di aver risposto a una chiamata per un "incidente critico" nel campus poco dopo le 14:00.

La scena era caotica: il video in diretta della CNN mostrava un ufficiale in mimetica che tirava fuori un fucile d'assalto da un'auto, i cani poliziotto a lavoro sulla scena, gli elicotteri in volo sul vicino al complesso tentacolare, che comprende uffici aziendali e strutture per la produzione della birra. Sul posto erano presenti anche agenti federali dell'ATF. Solo alle 21:30 la scena era stata messa al sicuro e a tutti i dipendenti era stato permesso di tornare a casa.

BREAKING: Milwaukee police respond to active shooting near MillerCoors office building. https://t.co/0jZey6KCyy — ABC News (@ABC) February 26, 2020

Media staging area at this time is 35th and State. This is an active scene, take Highland Blvd as an alternative route. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020

Il cordoglio della politica

"Questo è un giorno tragico per la nostra città" ha detto ai giornalisti il ​​sindaco di Milwaukee Tom Barrett.

"Questo è un momento per noi di pensare a quelle famiglie. Perché c'erano cinque persone che sono andate a lavorare oggi proprio come tutti, ed hanno pensato che una volta finita la loro giornata, sarebbero tornate dalle loro famiglie. Non lo hanno fatto, e purtroppo, non lo faranno mai”. Intervenuto anche il governatore Mandela Barnes: "Siamo qui sulla scena di un'altra tragedia americana, un'altra insensata tragedia americana. Cose che non dovrebbero mai succedere, ma sfortunatamente accadono nel nostro cortile. Non dovremmo accettarlo e non dovremmo mai sentirci a nostro agio di fronte a queste tragedie ripetute".

Donald Trump: 'I nostri cuori si spezzano'

Dopo che anche le scuole e i campus vicini sono stati chiusi, è intervenuto anche il presidente USA Donald Trump ha anche affrontato l'argomento all'inizio di una conferenza stampa sull' emergenza coronavirus: "Oggi un malvagio assassino ha aperto il fuoco in uno stabilimento della Molson Coors Brewery Co., uccidendo cinque persone, i nostri cuori si spezzano per loro e per i loro cari. Mandiamo le nostre condoglianze".