Nel comune di Marigliano, piccolo centro abitato della Città Metropolitana di Napoli, una famiglia di origine e nazionalità cinese, ma residente in Italia da diversi anni, è stata messa in quarantena, con un isolamento totale, all'interno della propria abitazione. Le operazioni sono state eseguite dal personale medico-sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud, recatasi presso la casa della famiglia cinese con un'ambulanza.

In Cina per il capodanno

La decisione è stata presa in seguito all'emergenza del Coronavirus, in quanto sembrerebbe che i cittadini di nazionalità cinese, pur non avendo contratto il virus e non presentando particolari sintomi o patologie, sarebbero tornati di recente da un viaggio nel loro paese di origine.

Ad allertare le autorità competenti sarebbe stata la stessa famiglia che, appena rientrata in Italia, si sarebbe recata presso la locale stazione del comando dell'arma dei carabinieri per comunicare il rientro nel Paese. A riportare la notizia sono i quotidiani on-line locali, secondo i quali la famiglia si sarebbe avrebbe fatto ritorno nel suo paese per assistere alle manifestazioni del capodanno cinese. Sfortunatamente, però, l'epidemia virale che ha colpito la Cina li avrebbe obbligati ad un soggiorno prolungato.

Sembrerebbe che i membri della famiglia cinese non abbiano visitato le zone rosse, dove sono nati i focolai del contagio, tuttavia, però, in via precauzionale, sono stati messi ugualmente in isolamento, almeno per qualche settimana. La famiglia cinese gestisce una attività commerciale proprio nel comune di Marigliano (Napoli).

Gli spostamenti della famiglia

Intanto, le autorità competenti stanno ricostruendo i loro contatti e spostamenti per capire come abbiano fatto a rientrare in Italia, considerando che i voli aerei, da e per la Cina, in Italia sono stato bloccati dallo scorso gennaio.

Da una prima sommaria ricostruzione dei movimenti, sembrerebbe che la famiglia cinese abbia preso un aereo a Pechino per dirigersi prima a Dubai, negli Emirati Arabi, dove avrebbe fatto scalo, e poi, da qui, con un altro volo fino a Roma, per poi proseguire in un treno delle Ferrovie dello Stato Italiane per raggiungere Napoli. La famiglia cinese, madre e figlio, ha comunque rispettato le direttive stabilite dal governo italiano ed è stata sottoposta ai controlli del caso, finendo in quarantena a partire dalla mattinata di ieri, mercoledì 26 febbraio 2020.

Al momento sembrerebbe che i cittadini mariglianesi, loro compaesani, non siano minimamente preoccupati per la situazione e per un eventuale possibile contagio perché - dicono - conoscono bene la famiglia e sanno il loro senso di responsabilità.