Giovani, bambini e adulti mercoledì 4 marzo hanno partecipato a un evento con Elettra Lamborghini che si è tenuto a Montesilvano al centro commerciale Porto Allegro 2.0. Nonostante non fosse stato ancora divulgato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organizzatori dell’evento non hanno fatto appello neanche alla prudenza e al buonsenso, al contrario, disinteressandosi dell'emergenza sanitaria hanno consentito alla cantante di presentare il suo ultimo album acclamata da una grande folla di fan, di conseguenza non sono mancate le polemiche.

È polemica sul caso Elettra Lamborghini

Centinaia le persone che a Montesilvano Marina, in Abruzzo, si sono radunati al centro commerciale Porto Allegro 2.0 per incontrare Elettra Lamborghini. L’evento tenutosi nel momento peggiore dell’emergenza da Convid-19 ha originato molte polemiche. La prima a mostrare il suo disappunto è stata la blogger Selvaggia Lucarelli che ha definito incosciente il comportamento degli abruzzesi e ironizzando sul refrain della canzone della Lamborghini ha aggiunto che in quella situazione la musica e il buonsenso sono scomparsi.

Lo stesso giorno le ha fatto eco il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Corrado Sante che ha puntato il dito sugli organizzatori i quali, sostenendo che nonostante le scuole in tutto il territorio nazionale fossero state chiuse, nel centro commerciale non è stato cancellato l’evento, ma per fini pubblicitari è stato dato accesso a centinaia di persone, che per il numero elevato non è stato possibile garantire la distanza di sicurezza.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio de Martinis si è giustificato dicendo che il primo cittadino può fare poco quando si tratta di in un luogo privato, soprattutto perché nel giorno dell’evento con la Lamborghini il presidente Conte, ancora, non aveva firmato decreti e ordinanze che proibivano iniziative simili.

Calca e folla all’evento di Elettra Lamborghini

L’emergenza Coronavirus non è riuscita a fermare l’evento che ha visto protagonista Elettra Lamborghini.

Centinaia di simpatizzanti si sono accalcati nello store non prendendo in considerazione il buonsenso. Gli organizzatori hanno fatto sapere che il pubblico è stato invitato a limitare i contatti fisici, ma le raccomandazioni non sono bastate ad evitare l’accalcamento. La Lamborghini per l'occasione ha presentato il suo nuovo album dal titolo “Twerking Queen – El resto es nada”.

Coronavirus, la situazione in Italia

In questi giorni il coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema sanitario italiano. Eppure nonostante l’emergenza e le misure cautelative prese dal Governo, sono ancora molte le persone che non hanno recepito le disposizioni impugnate.

Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero' i dati, aggiornati alla giornata di ieri, parlavano di 4.636 casi positivi di cui 523 guariti e 197 morti. Dati in continua evoluzione. Una notizia è certa il Covid-19 non è una banale influenza.