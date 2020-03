Sta scatenando un putiferio di reazioni indignate sui social network la cartina pubblicata dall’emittente televisiva americana CNN, in cui l’Italia viene identificata come il centro mondiale della trasmissione del Coronavirus. Reazioni politiche ufficiali alla provocazione a stelle e strisce al momento risultano non pervenute. Ma, dopo il video della tv francese Canal+ sulla pizza italiana al coronavirus, la tesi del potente network Usa è sembrata a molti come una totale mancanza di rispetto nei confronti del nostro Paese.

Su tutti, ai giornalisti Luca Telese, che ha bollato i colleghi americani come dei “poveretti”, e Maria Giovanna Maglie, la quale ha chiesto a gran voce la fine delle fake news contro l’Italia.

La cartina sulla diffusione del coronavirus mostrata dalla CNN

L’ennesimo attacco all’Italia in piena emergenza coronavirus arriva direttamente dagli Sati Uniti d’America. I primi a suscitare l’indignazione degli italiani erano stati i responsabili della tv francese Canal Plus, che aveva mandato in onda un video ritraente un pizzaiolo italiano che sputa su una pizza rendendola così ‘al coronavirus’.

Per placare l’ira tricolore, l’ambasciatore francese a Roma si è fatto immortalare insieme al nostro Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, proprio nell’atto di mangiare una pizza insieme. Ma, passate poche ore dalla rappacificazione italo-francese, ecco che ci hanno pensato gli americani della CNN ad utilizzare anche loro il cattivo gusto parlando della diffusione del coronavirus in Italia.

Secondo la tv Usa nostro Paese responsabile della diffusione del coronavirus nel mondo

Sulla CNN, vista ogni giorno da decine di milioni di persone, è infatti apparsa una mappa del globo in cui dall’Italia (e in misura minore da altri Paesi europei) partono decine di freccette rosse, dirette nel resto del mondo, che rappresenterebbero il modo in cui il coronavirus si sarebbe diffuso dal nostro Paese.

La Cina, focolaio principale ed iniziale dell’epidemia, viene del tutto ignorata, forse per il fatto che al momento i contagi in quel Paese sono diminuiti in maniera esponenziale.

Le reazioni social di Telese e Maglie

Inevitabile che nel nostro Paese, una volta presa visione della mappa sulla diffusione del coronavirus con l’Italia indicata come maggiore responsabile, dovessero piovere un mare di critiche nei confronti della CNN. La sigla del network Usa è infatti diventata subito di tendenza su Twitter, dove molti italiani si sono abbandonati ad offese ed improperi irriferibili nei confronti degli americani.

Da citare, tra gli innumerevoli cinguettii, quello del giornalista Luca Telese che bolla gli autori della cartina come dei “Poveretti”. Molto più dura di lui si dimostra la collega Maria Giovanna Maglie. “Virus europei tutti correlati e provenienti dal focolaio cinese. Ora vediamo se finiscono di dire c...”, tuona dal suo profilo Twitter.