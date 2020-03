Un terribile incidente stradale si è verificato sulle strade calabresi poche ore fa ed ha causato il decesso di Anna Crea, di 48 anni. La donna sembrerebbe che abbia perso il controllo dell'autovettura sulla quale stava viaggiando, finendo fuori strada. L'auto ha arrestato la sua corsa dopo un volo di diversi metri di altezza, finendo all'interno di una scarpata. Sul posto si è recato il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco per poter estrarre la 48enne dalle lamiere dell'autovettura e le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire l'intera dinamica di quanto accaduto.

Sgomento tra i familiari e i parenti della vittima dopo aver saputo quanto successo.

Calabria, 48enne muore in un incidente stradale

Una donna di 48 anni che si chiamava Anna Crea nella mattinata di oggi 7 marzo, verso le ore 09:15, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale verificatosi in provincia di Reggio Calabria, precisamente lungo la strada provinciale ex 112 che dalla periferia del comune di Bovalino, conduce a quello di Platì. Il sinistro si è verificato all'altezza di contrada Scarfarina di Benestare.

Dalle ultime informazioni sembrerebbe che la 48enne stesse viaggiando a bordo della sua autovettura quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, in prossimità di un rettilineo la donna non sia più riuscita a controllare l'auto finendo fuori dalla carreggiata per poi precipitare in un dirupo. L'auto della 48enne ha compiuto un volo di circa cinque metri prima di schiantarsi drammaticamente al suolo, a causa del violento impatto l'auto si è anche capovolta.

Sul luogo del sinistro si sono quindi precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Bianco. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diversi minuti per poter estrarre il corpo della donna dall'autovettura e consegnarlo al personale medico.

La 48enne sarebbe deceduta sul colpo

I sanitari, nonostante abbiano tentato di fare il possibile per poterla rianimare, non ci sono riusciti e ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Sul posto sono inoltre intervenuti le forze dell'ordine della stazione di Careri e Platì e della compagnia di Locri che hanno regolamentato il traffico ed effettuato i vari rilievi utili per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato. Al momento non è escluso che la 48enne possa essere stata colta da un malore e ciò abbia causato la perdita di controllo del mezzo. Nelle prossime ore si dovrebbero comunque avere maggiori dettagli. La notizia si è diffusa rapidamente nel comune di Bianco, cittadina di residenza della 48enne, ed ha lasciato sgomenti i cittadini e parenti della donna.