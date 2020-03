Hashish, marijuana e parecchio denaro in banconote di piccolo taglio. Era da tempo che gli agenti del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari tenevano sotto controllo Mirco Basciu. Il 36enne cagliaritano è stato arrestato dalla Polizia con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti – dopo tutti i controlli di rito – in diverse abitazioni in uso all’uomo, hanno sequestrato 300 grammi di marijuana, 400 grammi di hashish e 16 mila euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto della vendita della droga.

I poliziotti hanno anche recuperato diversi bilancini di precisione e una macchinetta per effettuare il sottovuoto, spesso utilizzata per confezionare la droga. L’uomo ora si trova in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Appostamenti e pedinamenti

L’operazione messa in atto dagli esperti agenti del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile della Polizia di Cagliari ha avuto i suoi frutti. Gli investigatori della Polizia infatti da tempo sospettavano che Mirco Basciu – ritenuto fino alla scorsa mattina un insospettabile – avesse qualche traffico illegale.

Per questo motivo – dopo diverse segnalazioni – gli investigatori hanno deciso di vederci chiaro e sono iniziate le indagini. Per giorni infatti gli agenti hanno effettuato pedinamenti e appostamenti, in modo da capire come l’arrestato passasse le sue giornate. I poliziotti hanno notato infatti che l’uomo aveva numerose frequentazioni con persone conosciute per essere consumatrici di droga. Ed in più gli investigatori della Polizia hanno scoperto che l’uomo aveva nelle sue disponibilità due appartamenti, uno a Cagliari e l’altro a Sestu, nonostante fosse ufficialmente residente a Monserrato.

Ed è proprio qui che sabato scorso gli agenti hanno fermato Mirco Basciu e sono iniziati i controlli.

Droga e denaro in contanti

Gli agenti di Polizia, dopo aver fermato l’uomo, hanno avuto la certezza che sia a Sestu che a Cagliari avesse in uso ben due appartamenti. Per questo motivo hanno voluto approfondire i controlli e hanno dato inizio alle perquisizioni. Nell’abitazione di Sestu, la prima ad essere controllata, gli investigatori hanno recuperato i sedici mila euro in contanti, che erano stati confezionati in due grandi buste sotto vuoto.

Nell’appartamento di Cagliari hanno avuto un’altra sorpresa che ha confermato definitivamente i loro sospetti. Nascosti all’interno della casa, hanno infatti trovato ben 400 grammi di hashish e 300 grammi di marijuana, oltre ad una macchinetta sottovuoto per confezionare la droga e a due bilancini di precisione. L’uomo, chiaramente, non ha saputo giustificare il possesso di soldi e droga e per questo gli agenti gli hanno stretto le manette ai polsi con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.