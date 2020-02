Gli agenti della Squadra Volanti di Cagliari hanno segnalato all'Attività Giudiziaria ieri, 26 febbraio, due uomini con l'accusa di aver rubato, a un cittadino di origini pakistane, la bicicletta. L'uomo lo scorso pomeriggio stava prelevando del denaro in un bancomat di Cagliari, quando due uomini si sono impossessati del suo mezzo a due ruote e si sono dati alla fuga, facendo perdere per poco tempo le loro tracce.

Due cagliaritani denunciati per furto

E.F. 54 anni, cagliaritano, volto conosciuto alle forze dell’ordine e M.A.

, 44enne, anche lui di Cagliari e con precedenti penali, sono stati denunciati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il proprietario della bici, un cittadino di origini pakistane da tempo residente in città, ha fortunatamente recuperato il mezzo a due ruote. Il giovane, infatti, non ha avuto il tempo di rendersi conto di quello che era appena accaduto. Soltanto dopo aver prelevato dal bancomat ha capito che gli era stata portata via la bicicletta, ha immediatamente chiamato le Forze dell'Ordine segnalando il furto.

Grazie a questa segnalazione gli agenti hanno scoperto che la bici era stata appena rubata.

Bloccati dalla Polizia

Durante il pomeriggio di ieri, 26 febbraio, un’auto della Squadra Volanti della Questura di Cagliari stava transitando in piazza del Carmine quando ha notato due uomini che – alla vista della Polizia – hanno cercato di allontanarsi di tutta fretta, pensando di non essere visti dagli agenti.

I due si sono diretti verso via Maddalena e i poliziotti a quel punto hanno deciso di vederci meglio seguendoli. Uno dei due, E.F., aveva infatti tra le mani un blocca ruota per bicicletta. I poliziotti hanno deciso di approfondire la situazione: li hanno bloccati all'uscita di un cortile condominiale di via Maddalena, dove avevano appena tentato di occultare il blocca ruota, che fino a pochi attimi prima possedevano.

Insomma, per i poliziotti stavano cercando di nascondere qualcosa. A quel punto gli agenti della Polizia li hanno fermati e sono iniziate le indagini.

Bloccati all'uscita di un condominio

Proprio mentre effettuavano i controlli sui due, i poliziotti hanno notato che all’interno del cortile dello stabile di via Maddalena era presente una bicicletta. Gli agenti hanno chiesto di chi fosse e i due inizialmente hanno negato fosse la loro. Poco dopo, però, E.F. ha cambiato versione e ha dichiarato che la bici fosse la sua, mostrando anche la chiave del blocca ruota. Gli agenti però non erano troppo convinti delle dichiarazioni dell’uomo e hanno voluto vederci chiaro.

Hanno immediatamente contattato gli operatori del Centro Operativo, dove risultava che un giovane pakistano aveva appena denunciato il furto di una bicicletta in piazza del Carmine, proprio a due passi da via Maddalena. A quel punto i due sono stati fatti salire sulla volante e accompagnati in Questura dove sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso. La bicicletta rubata è poi stata restituita al suo legittimo proprietario.