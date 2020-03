Una professoressa di Agropoli, popoloso centro abitato in provincia di Salerno, è risultata essere positiva al test-tampone del Coronavirus. L'insegnante presta servizio presso l'istituto superiore liceo classico e scientifico 'Alfonso Gatto'. In via precauzionale il sindaco del comune cilentano, il primo cittadino Dott. Adamo Coppola, ha disposto la chiusura dell'istituto scolastico dove la docente insegna. Stessa sorte è toccata anche alle scuole di Torre del Greco (Città Metropolitana di Napoli): anche qui, infatti, la fascia tricolore, il sindaco Giovanni Palomba, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche nella Scuola 'Don Giovanni Bosco' e nell'istituto comprensivo 'Francesco D'Assisi', dove lavora una docente, originaria e residente a Striano (Napoli), anch'essa contagiata dal virus del COVID-2019.

La docente di Agropoli

Si tratta di un'insegnante di matematica di cinquantasette anni di età. La donna recentemente, durante le festività del Carnevale, si era recata a Parma in visita ad alcuni suoi parenti. Al rientro a casa, non è potuta ritornare a scuola a causa di uno stato febbrile molto elevato. Alla docente è stato effettuato il test del tampone presso il presidio ospedaliero 'San Luca' di Valle della Lucania e l'istituto 'Cotugno' di Napoli, specializzato in malattie epidemiologiche e centro di riferimento in regione Campania per l'emergenza del Coronavirus, ha poi confermato la positività.

Ora si è in attesa dell'esito delle controanalisi che effettuerà l'istituto 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. Intanto, si stanno cercando di ricostruire gli spostamenti della professoressa per tentare di risalire ad eventuali persone probabilmente contagiate. Al momento sembrerebbe che l'insegnante non abbia avuto nessun tipo di contatto né con i colleghi né con gli studenti del liceo dove lavora. Nonostante ciò, la fascia tricolore agropolese ha scelto di adottare il provvedimento della chiusura delle scuole in via cautelativa.

Il caso a Torre del Greco

Si tratta di una professoressa di 47 anni, assente dalla scuola dove lavora dallo scorso 22 febbraio. La docente è attualmente ricoverata presso l'istituto ospedaliero 'Cotugno' di Napoli. Per evitare una possibile diffusione del virus, il sindaco Palomba, di comune accordo con il dirigente scolastico, prof.ssa Rosanna Ammirati, ha firmato l'ordinanza di sospensione dei servizi didattici fino al giorno giovedì 6 marzo 2020.

Nelle prossime ore verrà comunicato il risultato di un sopralluogo dell'Asl Napoli 3 Sud all'interno dei locali della scuola dove già lo scorso fine settimana, su ordinanza regionale del governatore Vincenzo De Luca, si è svolto un'intervento di disinfestazione, igienizzazione e sanificazione dell'edificio.