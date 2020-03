Giunti a quasi un mese da quando il Coronavirus ha raggiunto la penisola italiana, non accenna a diminuire il numero dei contagiati. Anche oggi il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è intervenuto in conferenza stampa, diramando ai giornalisti presenti il bollettino aggiornato alle ore 17. L'epidemia purtroppo sta continuando a proliferare senza sosta.

Il bollettino aggiornato alle 17 del 18 marzo

Anche oggi poco dopo le 18:00 è quindi intervenuto davanti ai giornalisti il responsabile della Protezione civile Nazionale Angelo Borrelli, che ha snocciolato il bollettino della giornata odierna: il numero totale di casi positivi da inizio epidemia è di 35.713: 28.710 sono gli attuali positivi, ben 2.648 in più rispetto a 24 ore fa.

Il numero dei decessi ha raggiunto invece la cifra di 2.978, con un incremento di 475 unità. La cifra dei guariti è arrivata fino a 4.025, con una tendenza positiva di 1.084 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano 2.257 malati, mentre in isolamento domiciliare vi sono 12.090 persone. In totale sono stati effettuati ben 165.541 tamponi.

Nella giornata di oggi intanto si è proceduto al trasferimento di 55 pazienti ed è proseguita l'installazione di ospedali da campo a Crema e Piacenza: Angelo Borrelli al riguardo ha ricordato l'importanza delle donazioni, approfittando dell'occasione per ringraziare ancora una volta le forze armate, i sindaci e tutte le autorità impegnate nell'emergenza a vario livello.

La Lombardia la regione più colpita

L'emergenza Covid-19 ormai ha colpito quasi tutte le regioni, quella messa peggio è la Lombardia con ben 17.713 positivi. Il Presidente della Regione Attilio Fontana, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato come la situazione sia quasi al collasso e ha rivolto un accorato appello ai cittadini affinchè restino a casa. In linea generale i contagi stanno crescendo soprattutto nel centro-nord, la situazione al Sud rimane più controllata ma comunque sempre a rischio implosione.

In Calabria si registra ad ogni modo una riduzione del numero degli infetti, con sole 15 persone positive in più rispetto alla giornata di ieri. In Sicilia invece il Presidente Nello Musumeci ha chiesto maggiori controlli, per far sì che le disposizioni adottate vengano rispettate e ha ribadito come la regione necessiti di un'attenzione importante, in considerazione del fatto che il numero dei contagi potrebbe crescere decisamente nei prossimi giorni.