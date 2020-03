Questa mattina gli abitanti dello stato dello Utah, negli Stati Uniti, sono stati svegliati da un Terremoto di magnitudo 5.7. La prima scossa si è verificata alle 7:09 locali, cioè le 14:09 italiane. Successivamente è seguita una lunga sequenza sismica di minore intensità, ma che ha continuato a seminare il panico.

Trema Salt Lake City: non ci sono vittime

L'epicentro è stato localizzato in località Magna, nei pressi di Salt Lake City, la capitale dello Utah con oltre 1 milione di abitanti. Il terremoto è stato avvertito molto chiaramente in tutta la contea, ma secondo alcuni testimoni anche in Idaho e persino in California.

Il sisma colpisce gli Usa in un momento già complicato per il paese, il quale sta affrontando l'emergenza Coronavirus, con i contagi schizzati a oltre 6000. Tutti i 50 stati sono stati colpiti dal virus e i morti al momento sono più di 100. Dopo le scosse, le scuole sono rimaste chiuse ma fortunatamente non ci sarebbero vittime. In queste ore si stanno valutando i danni, dato che le strutture hanno tremato per 10-15 secondi. In alcune zone è saltata la corrente, gli allarmi sono impazziti e il servizio di metro leggera è stato interrotto.

Gli utenti di Twitter ironizzano: 'La pandemia era noiosa'

Sui social c'è chi fa dell'ironia con meme e video per sdrammatizzare, un tweet recita così: 'Dio ha deciso che la pandemia stava diventando noiosa, quindi ha dato un piccolo terremoto allo Utah per ravvivare le cose'. Molti ironizzano perché 'si erano preparati per tutta la vita ad un grande terremoto'. Infatti, questo è il terzo sisma più forte nella storia dello Utah e il più forte registrato dal 1992 ad oggi.

I più potenti sono stati registrati rispettivamente 58 e 86 anni fa. Ma andiamo in ordine: 86 anni fa a Plain City è stato registrato un sisma di magnitudo 6.5, il più terribile in assoluto. 56 anni fa, invece, a Richmond è stata registrata una scossa di magnitudo 5.9, molto vicina quindi alla scossa di questa mattina.

#Utahearthquake: le testimonianze dall'America

Di grande effetto sono alcune clip pubblicate sui social accompagnate dall'hashtag ormai in tendenza #Utahearthquake, come quello di Felicia Martinez.

La reporter pubblica una video-testimonianza su Twitter e scrive: 'Il momento in cui abbiamo sentito la terra sotto i nostri piedi tremare. Ci stavamo preparando per ottenere delle interviste per una storia difficile'. È ancora buio, il cielo tuona, la terra trema, salta la luce dei lampioni che illuminano la strada e scattano gli allarmi delle auto. C'è poi chi ha ripreso i lampadari oscillare come impazziti e chi stava riprendendo la propria figlia fare colazione e inconsapevolmente ha registrato il terrificante suono del terremoto.

Congrats y’all. You just survived the 3rd largest earthquake recorded in Utah history 🎉 pic.twitter.com/F45uf8xFlG — Thomas Dale (@ThomasKDale) March 18, 2020

My sister got the Utah earthquake on video! Terrifying. Sound up. pic.twitter.com/rZefpjguEr — ChewItPunchy (@Chew_It_Punchy) March 18, 2020