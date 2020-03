Sono arrivate in Abruzzo le prime 15 denunce per spostamenti ingiustificati. Come noto, dopo il decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmato in data 9 marzo, tutto il territorio nazionale è zona protetta e quindi gli spostamenti sono consentiti solo in un numero molto ridotto di casi.

Quindici persone denunciate in tre interventi diversi

Sono quindici le persone denunciate in Abruzzo per avere violato il decreto. Le denunce sono scattate nell'ambito di tre diverse operazioni. Dovranno tutti rispondere del reato di violazione del decreto nella parte che limita gli spostamenti.

Il primo intervento ha interessato 5 persone, una di Pescara e 4 di Bucchianico, non avevano l'autocertificazione e nemmeno una valida motivazione sanitaria o di ragioni lavorative. Le quattro persone di Bucchianico si trovavano a Vacri, l'altra persona si stava per spingere ad effettuare una sessione di trekking. Un'altra persona è stata denunciata a Pescara perché ha raggiunto il capoluogo da un paese della provincia solo per fare la spesa. È stata controllata nella stazione ferroviaria. Si tengono controlli anche su bar e ristoranti per il rispetto degli orari di chiusura dalle 18 alle 6 del mattino seguente e per il rispetto delle distanze di sicurezza nei locali.

Infine sono nove le persone denunciate perché sono state trovare in un circolo ricreativo privato di Chieti. Si tratta di otto avventori e del titolare. I circoli privati in base al decreto devono rimanere chiusi.

Nel laboratorio di Pescara nuovi casi di persone positive al Covid-19

Intanto facciamo il punto sul numero dei contagi del 10 marzo in Abruzzo. Due casi sono avvenuti a Pescara, un uomo e una donna che si trovano in isolamento.

Altre sei persone sono legate alla situazione di Penne, si tratta di cinque donne e di un uomo. Queste persone sono tutte in isolamento a casa. A Teramo ci sono due positività, un uomo è in isolamento mentre un altro si trova ricoverato. A Chieti è stato ricoverato un uomo. Gli ultimi tre casi invece riguardano una donna e due uomini, tutti in isolamento. Quindi in questo modo salgono in totale a 54 i contagiati in Abruzzo.

C'è però anche una buona notizia. Dall'ospedale di Pescara è stato dimesso l’uomo che è stato trovato positivo al test. Le condizioni dell’uomo sono stabili. A casa continuerà ad essere sottoposto a monitoraggio. L’uomo aveva viaggiato in Lombardia e Veneto. Una volta che ha fatto ritorno in Abruzzo è stato messo in isolamento. Avendo evidenziato i primi sintomi è stato trasferito all’ospedale di Pescara, nel nosocomio era stata accertata la positività. Ed ora la bella notizia delle dimissioni dell'uomo.