A Sesto San Giovanni, nel milanese, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato suo fratello, più piccolo di due anni, e suo padre durante una violenta lite. I genitori avrebbero impedito al figlio adottivo di uscire per andare a trovare la fidanzata e il diciassettenne avrebbe reagito sfiorando la tragedia familiare. Al momento, le vittime sono ricoverate all'ospedale Niguarda di Milano, in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'aggressore, invece, è accusato di tentato duplice omicidio e si trova presso il Cap di Torino.

Lite familiare a Sesto: 17enne aggredisce con un coltello il padre e il fratello perché voleva uscire

Un grave episodio di violenza che poteva sfociare in una vera e propria tragedia familiare si è verificato ieri pomeriggio, 7 marzo, intorno alle 17:30. In un appartamento di Sesto San Giovanni, nel milanese, in via Cesare Battisti, un litigio familiare è culminato in un accoltellamento di due persone. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo di 17 anni sarebbe stato trattenuto in casa dai genitori adottivi che volevano impedirgli di uscire per incontrare la sua fidanzata.

Al culmine della lite, il giovane si sarebbe scagliato in un primo momento contro il fratello minore, colpendolo con un coltello da cucina. Successivamente il 17enne avrebbe accoltellato anche il padre, un uomo di 47 anni, intervenuto per difendere il figlio 15enne. L'uomo è stato raggiunto da un profondo fendente alla gola proveniente da un altro coltello preso dal ragazzo per aggredirlo.

Padre e fratello accoltellati nel milanese: non sono in pericolo di vita

Fortunatamente la madre adottiva, presente al momento del violento litigio, è rimasta illesa. La donna ha subito chiamato i soccorsi che sono intervenuti prestando le prime cure sul posto e trasportando i due feriti all'ospedale di Niguarda. Le vittime sono tuttora sotto osservazione ed in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L'aggressore, invece, è stato arrestato dai Carabinieri, giunti sul posto insieme al personale del 118 a cui era stato segnalato l'accoltellamento, e dovrà rispondere della pesante accusa di duplice tentato omicidio. Al momento dell'arresto, il giovane si trovava nella sua camera, dove era stato rinchiuso dai genitori per impedirgli di fuggire.

L'accusa per il 17enne di Sesto è di tentato duplice omicidio

Il giovane aggressore, che non aveva altri precedenti penali, adesso si trova presso il Centro di Prima Accoglienza di Torino, come disposto dal pm del Tribunale dei Minorenni. Il carcere minorile Beccaria di Milano, infatti, per il momento ha chiuso gli accessi a causa delle misure precauzionali per l'emergenza sanitaria.