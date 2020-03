Sono ancora avvolte nel mistero le cause che hanno portato al decesso di Angela Catapano, ragazza di 23 anni della città di Terzigno (Napoli). La giovane, in un mese, ha subito due interventi chirurgici: il primo per un bypass gastrico, il secondo a causa di una peritonite acuta. Purtroppo nella giornata di sabato 14 marzo, dopo un nuovo malore, il cuore di Angela ha smesso di battere per sempre. La famiglia ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Terzigno. Due i medici indagati: al momento, al vaglio degli inquirenti, le cartelle cliniche della ragazza, che lascia un marito e un figlio piccolo.

Angela, deceduta a 23 dopo due interventi chirurgici

Aveva solamente 23 anni Angela Catapano, la ragazza deceduta presso una clinica di Mugnano, in circostanze che dovranno essere accertate dalla Magistratura. Più di un mese fa, verso la metà di febbraio, la 23enne si è sottoposta a un intervento per un bypass gastrico presso una clinica di Foggia. Dopo essere stata dimessa, ha fatto rientro nella sua città, dove ha iniziato ad accusare forti dolori all'addome. Per questo motivo è stata ricoverata e sottoposta d'urgenza a un intervento per una peritonite acuta (operazione perfettamente riuscita).

Nella giornata di sabato 14 marzo sarebbe dovuta essere dimessa, ma un improvviso malore (per cui su Angela è stato praticato il massaggio cardiaco per due ore) ha portato la ragazza alla morte.

La clinica di Mugnano (la Casa di cura Villa dei Fiori ndr), nella persona del presidente del Consiglio di amministrazione Tangari e del direttore sanitario Bianco, ha tenuto a precisare che in data 18 febbraio la ragazza è stata operata d'urgenza, in seguito a una peritonite acuta settica, provocata dal cedimento della sutura gastrica.

Secondo una loro ipotesi, il decesso della ragazza sarebbe stato provocato, probabilmente, da un'embolia polmonare passiva.

La denuncia della famiglia, due medici indagati

La famiglia della ragazza vuole vederci chiaro, per questo motivo ha presentato denuncia presso i Carabinieri di Terzigno (Napoli), città di residenza di Angela. È stata aperta un'indagine, su delega della procura di Napoli Nord.

Le forze dell'ordine, per tale motivo, hanno acquisito le cartelle cliniche della ragazza e in più sulla salma è stata richiesta l'autopsia. Al momento due i medici indagati, ovvero coloro che hanno effettuato l'intervento presso i presidi di Foggia e Mugnano.

Angela Catapano aveva solo 23 anni, ma lascia già un marito e un figlio. I cittadini del suo paese di sono stretti, con affetto, intorno alla sua famiglia. In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio, emanato per l'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese, non potranno essere effettuati i funerali.