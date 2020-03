La 25enne Aleksandra Sadowska, originaria della Polonia, per assomigliare a Polek, il suo rapper preferito, ha deciso di recarsi in uno studio di tatuaggio e di farsi tatuare i bulbi oculari di nero. Poco dopo la procedura ha iniziato a notare che qualcosa era andato storto in quanto il dolore era veramente molto forte: il tatuatore non le ha dato spiegazioni e le ha solo consigliato di prendere un antidolorifico, ma la situazione è precipitata e la ragazza è stata costretta a ricorrere all'aiuto dei medici, che hanno solo potuto costatare la gravità del danno e comunicarle che, a breve, avrebbe perso completamente la vista.

Ragazza si fa tatuare gli occhi: dolori molto forti dopo il tatuaggio

È noto, nel mondo dei tatuaggi, che questo tipo di intervento può provocare gravi danni agli occhi: il rischio di infezione è alto, così come la possibilità di sviluppare disabilità visive. Aleksandra Sadowska voleva solo assomigliare al suo rapper preferito e mai avrebbe potuto immaginare che un tatuaggio avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Inizialmente, dopo la comparsa dei primi dolori aveva contattato il tatuatore che ha svolto il lavoro e lui le aveva consigliato di assumere dei semplici antidolorifici, dicendole che quei dolori erano normali dopo quel tipo di tatuaggio.

Però, nonostante i farmaci, i dolori non si sono fermati, al contrario sono diventati ancora più acuti e così la giovane, preoccupata e dolorante, si è rivolta al personale medico che ha solo potuto constatare la totale compromissione dell'occhio dentro. Aleksandra ha poi sviluppato gli stessi sintomi anche all'occhio sinistro.

La responsabilità del tatuatore: secondo gli avvocati non era abilitato per quel tipo di procedure

Gli avvocati della ragazza hanno dichiarato che, secondo le recenti indagini, il tatuatore responsabile della vicenda non aveva l'esperienza e l'abilitazione per eseguire il tatuaggio dei bulbi oculari. Inoltre, sembrerebbe che abbia sbagliato anche il tipo di inchiostro usato: invece di sceglierne uno apposito per gli occhi ha eseguito il lavoro con il normale inchiostro usato per la pelle.

L'uomo dovrà subire un processo e potrebbe finire in carcere per tre anni, ma al momento ha rifiutato ogni responsabilità e si è dichiarato innocente.

La ragazza, un'intervistata dal DailyMail, ha detto: "Non mi chiuderò nel seminterrato a deprimermi. Anche se mi sento triste, continuo a vivere". Aleksandra ha deciso anche di chiedere un risarcimento per il danno subito che ammonta a 300mila dollari.

Non solo Aleksandra: anche Amber Luke ha subito danni alla vista

Amber Luke, originaria del Nuovo Galles, in Australia, dopo aver speso 27mila dollari per apportare modifiche al suo corpo, ha deciso di farsi tatuare i bulbi oculari di colore blu.

Anche in questo caso la procedura è stata eseguita in modo sbagliato: l'inchiostro è penetrato troppo profondamente nella sclera e ha causato la totale compromissione della vista. Fortunatamente è stata più fortunata rispetto as Aleksandra e la sua cecità è durata solo tre settimane.

"L'unico modo in cui possa spiegare cosa è successo è che quando l'inchiostro è penetrato nel bulbo oculare, mi sono sentita come se l'artista avesse preso 10 schegge di vetro sulle mani e poi con questi mi avesse stropicciato gli occhi", ha dichiarato Amber durante un'intervista.