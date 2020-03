Chissà quante volte aveva percorso con il trattore di famiglia quella stradina di campagna che, ieri pomeriggio, l’ha portato via per sempre. Luigi Busia, 15 anni, originario di Gesturi, ha perso la vita mentre guidava il mezzo a quattro ruote che conosceva da quando era piccolissimo. Era abituato fin da giovanissimo ad usarlo all’interno dei terreni di famiglia. Solo che lo scorso pomeriggio, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che il giovane – per motivi che dovranno ancora essere accertati dai Carabinieri – avrebbe perso il controllo del trattore.

E dopo essere finito fuoristrada, il mezzo si è ribaltato più volte finendo in un dirupo profondo tra i cinque e i dieci metri. Durante il ribaltamento il giovane è stato schiacciato più volte e – nonostante l’intervento degli operatori del 118 sia stato immediato – non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate: i medici infatti non sono riusciti a tenerlo in vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri e l’elisoccorso del 118. Purtroppo però è stato tutto inutile.

La tragedia ha scosso la popolazione di Gesturi e dei paesi vicini. Luigi Busia infatti era molto conosciuto, come la sua famiglia di agricoltori.

Una tragica fatalità

Non si sa ancora bene cosa sia accaduto nelle campagne di Gesturi lo scorso pomeriggio. L’unica certezza è che il piccolo Luigi è volato in cielo dopo essere stato più volte schiacciato dal trattore che guidava. Una delle prime persone che si è recata sul luogo della tragedia è il sindaco del paesino del Sud Sardegna, Edilberto Cocco, sconvolto per quanto accaduto: “Come sono arrivato nelle campagne vicino al paese – racconta con tristezza il sindaco – ho subito incontrato i genitori del piccolo Luigi, la mamma Maria Laura e il papà Mario.

Sono stati attimi terribili – assicura il primo cittadino – tutti conoscono la famiglia Busia. Grandi lavoratori con sani principi che avevano trasmesso anche ai loro figli”. Un ragazzo di 15 anni molto attivo anche nel sociale: “Luigi faceva il chierichetto nella parrocchia di Santa Teresa d’Avila – ricorda ancora il sindaco – e faceva parte anche del gruppo folk del paese, quello di Fra Nicola. Insomma un ragazzo a modo che non aveva mai creato problemi alla comunità e ancora meno alla famiglia.

Probabilmente il giorno del funerale del piccolo Luigi a Gesturi sarà proclamato il lutto cittadino”.

In lutto anche il mondo del calcio giovanile

Luigi Busia era un ottimo giocatore di calcio e militava nella “Polisportiva Isili”. E per questo motivo anche per il mondo del calcio dilettantistico la sua morte è stata una doccia fredda. Al punto che in un comunicato firmato dal presidente Gianni Cadoni si esprime la tristezza di quello che è accaduto: “A nome del comitato regionale Sardegna – si legge nel comunicato – dell’intero mondo del calcio dilettantistico, si esprime il massimo cordoglio alla famiglia Busia per l’assurda perdita del loro caro.

Siamo vicini – si legge - sia alla Polisportiva Isili in cui Luigi giocava e anche a tutta la comunità di Gesturi che conosceva e stimava il giovanissimo e la sua famiglia”.