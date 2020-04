Una tragedia si è verificata questa mattina 14 aprile a Brindisi, precisamente sulla superstrada che collega il capoluogo di provincia adriatico a Lecce. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata giornalistica online Brindisi Report, un operaio di 34 anni, originario di Oria, è stato travolto da un camion mentre eseguiva lavori di manutenzione del verde lungo lo spartitraffico dell'arteria stradale in questione. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Brindisi, sulla corsia che va in direzione di Lecce.

Per l'uomo purtroppo non vi è stato nulla da fare, in quanto sarebbe deceduto sul colpo.

Soccorsi immediati

Erano quasi le 8:00 di questa mattina e sulla statale in questione, la numero 613, non c'era molto traffico. L'operaio aveva cominciato con un suo collega i lavori previsti lungo lo spartitraffico, quando all'improvviso si è verificato il dramma. Dalle prime informazioni che giungono dalla Puglia, pare che la vittima sia stata colpita proprio dal camion guidato dal suo collega, che stava eseguendo una manovra in retromarcia con il mezzo pesante.

Proprio in quell'istante, il 34enne stava attraversando la carreggiata, ma il conducente del camion non si sarebbe accorto che proprio dietro di lui vi era il collega. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente: sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e diverse pattuglie della Polizia Stradale. Queste ultime hanno provveduto a gestire la viabilità. Gli inquirenti, comunque, stanno ancora indagando e vogliono capire che cosa sia esattamente successo stamane sulla strada statale 613, così come la ditta che si sta occupando dei lavori per la manutenzione per conto di Anas ha sede ad Oria.

Conducente camion negativo ad alcoltest

Come da prassi, il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto alla verifica dell'alcoltest, questo per sincerarsi che prima di mettersi al lavoro non avesse assunto sostanze psicotrope. L'esito del test è risultato negativo. La notizia di quanto successo alle porte di Brindisi ha fatto immediatamente il giro della provincia e ha raggiunto in breve tempo la cittadina di Oria, che dal capoluogo di provincia dista una quarantina di chilometri.

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo spiacevole episodio accaduto subito dopo le festività pasquali. La ricostruzione del sinistro è stata affidata agli agenti della Polizia Locale di Brindisi, anch'essa intervenuta sul posto insieme alle altre Forze dell'Ordine.