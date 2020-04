Due ragazzi di 18 e 19 anni hanno perso la vita nella serata di ieri, 26 aprile in provincia di Lecco. Il decesso sarebbe stato causato da una probabile overdose in una serata trascorsa tra amici, in casa. Si indaga per stabilire con maggiore certezza le circostanze della tragedia e le eventuali responsabilità in merito.

Festa in casa finisce in tragedia a Colico: morti due ragazzi

Una festa privata in casa è finita in tragedia a Colico, in provincia di Lecco, nella Valtellina. Le due vittime, un ragazzo di 18 anni residente a Piantedo (Sondrio) e un 19enne residente a Sorico (Como) si sono ritrovati in casa con due amiche nella tarda serata di ieri.

La tragedia si è consumata in via Nazionale, vicino al distributore della Esso. Nell'appartamento situato al centro di Colico, i soccorritori chiamati dalle ragazze hanno trovato i corpi delle vittime. L'allarme al 112 è arrivato intorno alle 21:00 e si sospetta la presenza di una quinta persona, probabilmente andata via prima dell'arrivo delle Forze Dell'ordine.

In un primo momento, quando è arrivato l'allarme, è stata allertata anche la caserma dei Vigili del Fuoco di Sondrio, poiché si sospettava che ci fosse stata una fuga di monossido d'azoto provocata da una vecchia stufetta.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, però, si sono presto resi conto che la situazione era ben diversa. Due ragazzi erano privi di vita all'interno dell'abitazione, mentre le due ragazze erano disperate in preda ad una crisi di pianto per la morte dei loro due amici. Secondo una prima ricostruzione, grazie agli elementi raccolti dai militari in sopralluogo, la pista da subito imboccata sarebbe quella di un'overdose durante una festa finita in tragedia.

Il gruppo avrebbe trascorso la serata insieme, violando le disposizioni di sicurezza per l'emergenza sanitaria, quando due di loro si sarebbero sentiti male, accasciandosi a terra.

Si indaga per stabilire le responsabilità del caso, i ragazzi avevano 18 e 19 anni

Oltre all'ambulanza e all'elicottero del 118 di Brescia, sul posto erano presenti anche i volontari della Croce Rossa di Colico. Purtroppo per i due ragazzi non c'è stato niente da fare: all'arrivo dei soccorsi erano già deceduti.

Le ragazze, testimoni oculari di quanto accaduto, sono state trasferite in caserma per essere sottoposte a un primo interrogatorio. Il magistrato di turno arrivato da Lecco in tarda serata, coordinerà le indagini atte a chiarire la situazione e a stabilire anche le eventuali responsabilità sulla distribuzione della sostanza stupefacente che ha causato la morte dei due ragazzi. Sono stati disposti il sequestro dell'appartamento in cui i giovani hanno perso la vita e l'esame autoptico sui corpi delle vittime.