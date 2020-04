Mancano pochi giorni alla 'fase 2', prevista da lunedì 4 maggio. Nonostante questo, la diffusione del Coronavirus non cessa, e i casi in Italia salgono a 205.463 contagi totali, con un aumento in 24 ore di 1.872 nuovi positivi. Aumentano anche i decessi: con altre 285 vittime e un totale che sale a 27.967. Sul fronte dei guariti giungono anche buone notizie, il totale delle persone che hanno sconfitto il virus sale a 75.945, con 4.693 nuove guarigioni.

Aggiornamento bollettino del 30 aprile

Quello che segue è il bollettino odierno diramato dalla Protezione Civile, sull'andamento del coronavirus in Italia, regione per regione:

Lombardia: per effetto dei 598 contagiati in più, il totale continua a salire a 75.732, rimanendo la regione più colpita dal coronavirus;

Emilia Romagna: 259 contagi nuovi 25.436 il totale;

Veneto: sono 135 i nuovi casi, con il totale che sale a 17.960;

Marche:i nuovi contagi, rispetto a ieri, sono 37 e il totale si assesta a 6.247;

Piemonte: i casi nuovi sono 428 e fanno salire il totale a 26.289;

Liguria: per effetto dei 104 nuovi contagiati il totale sale a 7.993;

Campania: i 13 positivi in più di ieri, portano il totale a 4.423;

Toscana: 60 positivi nuovi, 9.352 il totale;

Sicilia: sull'isola i 26 nuovi contagiati fanno salire il totale a 3.166;

Lazio: 71 nuovi contagiati, 6.616 il totale da inizio epidemia;

Friuli Venezia Giulia: sono 15 i nuovi positivi rispetto a ieri e il totale si porta a 3.025;

Abruzzo: 7 nuovi malati 2.930 il totale;

Puglia: il totale cresce di 43 nuovi contagiati e si porta a 4.072;

Umbria: 1 positivo in più di ieri, 1.392 il totale;

Provincia autonoma di Bolzano: si registra rispetto a ieri un incremento di 11 nuovi positivi e il totale cresce a 2.518:

Provincia autonoma di Trento: per effetto dei 47 nuovi positivi, il totale si assesta a 4.116;

Calabria: i 6 nuovi positivi fanno salire il totale a 1.108;

Sardegna: a causa dei 5 nuovi contagiati, il totale sull'isola cresce a 1.295;

Valle d'Aosta: 4 contagi nuovi 1.128 il totale;

Basilicata: 1 nuovo positivo in più di ieri, 367 il totale;

Molise: rispetto a ieri c'è un nuovo caso, e il totale sale a 298, rimanendo tuttavia la regione meno colpita dal coronavirus.

Covid-19, la situazione in Europa e nel Mondo

L’epidemia di coronavirus avrebbe colpito fino ad oggi ben 3.250.000 persone al mondo. Le vittime per Covid-19 sarebbero circa 230.000, mentre i malati gravi avrebbero raggiunto il numero di 54.000. Gli “attualmente positivi” sono circa 2.000.000, mentre i guariti hanno superato 1.015.000. In Europa i malati sono saliti a 1.365.000 e i decessi per Covid-19 sarebbero 133.700. In Nord America i positivi hanno raggiunto la cifra di 1.158.000 e i morti sono circa 68.000.

In Asia le vittime da coronavirus sono 18.400, mentre i casi totali sono saliti a 518.000. In America del Sud i morti sono 8.150 a fronte di 167.000 malati totali. In Africa i positivi sono circa 38.000, mentre i decessi sono circa 1.600. Chiude l’Oceania con 8.331 positivi al Covid-19, che ha causato anche 110 vittime.

Covid-19, le Nazioni più colpite

Stati Uniti: circa 62.000 vittime su un totale di 1.067.000 casi accertati;

Spagna: 240.000 malati di coronavirus e 24.500 decessi;

Italia: sono 205.463 i contagiati, mentre i decessi sono 27.967;

Francia: oltre 24.000 morti per Covid-19 e 166.000 positivi confermati;

Regno Unito: il virus ha causato oltre 26.000 vittime, mentre i casi totali sono 165.000;

Germania: oltre 161.000 malati di Covid-19 e circa 6.500 decessi;

Turchia: quasi 118.000 casi positivi, di cui 3.081 hanno portato alla morte del paziente;

Russia: i casi di coronavirus sono ben 106.500 mentre le vittime hanno superato quota 1.000;

Iran: sono oltre 6.000 le vittime nel paese mediorientale su un totale complessivo di 94.600 positivi;

Cina: solo 4 nuovi casi e totale aggiornato pari a 82.862, con 4.633 morti.

Da segnalare inoltre che in Messico si sono nuovamente superati i 1.000 casi giornalieri. Preoccupa il boom di positivi in Ghana (+30% in un solo giorno). Primi casi di Covid-19 segnalati anche in Tajikistan (15).