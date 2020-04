Nella 'Fase 2' riguardante l'emergenza sanitaria saranno imposte nuove regole fondamentali, affinché si possa contenere il contagio da Coronavirus: i divieti di spostamento posti finora saranno allentati, ma in alcuni casi particolari la distanza di sicurezza potrebbe essere estesa fino a due metri, inoltre saranno valutate le possibilità di spostarsi da Comune a Comune, ma al momento la discussione è ancora aperta e bisognerà attendere la conferma. Per poter andare fuori dalla propria Regione di residenza, bisognerà analizzare l'andamento del contagio e si dovrà aspettare che vengano emesse delle nuove ordinanze da parte dei governatori.

Per quanto riguarda l'arrivo dell'estate, dovranno essere esaminati il numero dei posti presso gli ospedali, dei medici e dovranno essere vagliati i mezzi e le risorse a disposizione per poter intervenire nei casi più gravi di Covid-19.

Le restrizioni

Per quanto riguarda i soggetti over 70 e affetti da patologie, verranno prese in considerazione alcune restrizioni, come anche per i giovani, i quali potranno incontrarsi con due o tre persone al massimo. Secondo il ministro della salute Roberto Speranza, potrebbe essere ottimale continuare ad usare la distanza di un metro indicata dall'Oms, soprattutto per fare la fila di fronte alle varie attività e in tutte le altre situazioni normali.

Per quanto concerne, invece, gli spazi chiusi dove si prevede il rischio di sovraffollamento, come nei grandi magazzini, il distanziamento potrebbe essere ampliato, diventando il doppio di quello attuale. In merito alle passeggiate si potrà andare a correre e fare sport negli spazi aperti, a condizione che le attività siano svolte individualmente. Gli incontri tra familiari dovranno avere delle speciali precauzioni: bisognerà indossare sempre mascherina e guanti.

Centri benessere e palestre

Per ciò che concerne i centri benessere e le palestre finora non è stata confermata nessuna data sulla possibile riapertura. Nel momento in cui verrà concessa la ripresa delle attività indicate, si prospettano regole rigide, poiché oltre ad osservare la distanza di un metro, la quale escluderà la ripresa delle lezioni di gruppo, si dovrà provvedere alla pulizia e alla sanificazione delle aree pubbliche, specialmente delle attrezzature sportive.

Nei centri benessere, come i centri di estetica,e i negozi di parrucchieri e i barbieri, dovranno essere utilizzati dei dispositivi di sicurezza, inoltre si dovrà effettuare una sterilizzazione costante degli strumenti e la sanificazione dei luoghi comuni.

Viaggiare in aereo

In merito ai viaggi in aereo sanno disposte delle regole rigorose: durante le operazioni svolte presso l'aeroporto, sarà doveroso mantenere sempre la distanza di sicurezza di un metro e l'utilizzo dell'apposita mascherina. La Compagnia Alitalia, ha chiarito che l'imbarco sarà effettuato, dove possibile, con il jet-bridge, mentre in caso di utilizzo della navetta il numero dei passeggeri a bordo sarà ristretto.

Durante l'imbarco, bisognerà essere muniti dell'autocertificazione, nella quale dovrà essere indicata la destinazione finale, l'indirizzo della destinazione e il periodo totale di permanenza. Una volta a bordo sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio e il posto accanto ogni viaggiatore sarà lasciato vuoto, ad esclusione dei viaggiatori minorenni.