Non ci si trova ancora fuori dall'emergenza sanitaria da Coronavirus in corso nel paese da ormai quasi due mesi ma una qualche luce in fondo al tunnel inizia a intravedersi. Se non altro perchè la data del 4 maggio inizia ad avvicinarsi, con ogni settore, produttivo e sociale, a cimentarsi in questi giorni nell'immaginare come sarà la ripartenza.

Quel che è certo è che niente o quasi, almeno in una prima fase, sarà più come prima. Uno dei settori più delicati dato che riguarda lo spostamento degli individui e i possibili contatti fra loro è senz'altro quello della mobilità.

A riguardo si sono espressi nelle scorse ore i sindaci di Milano, Beppe Sala, e di Roma, Virginia Raggi, che si sono detti sicuri della necessità di investire sulle biciclette elettriche riconosciute come mezzo su cui puntare per la ripresa della circolazione nelle strade.

Il sindaco di Milano Sala: 'Il Governo dia incentivi all'uso delle biciclette elettriche'

L'obiettivo per la ripresa sarà quello di non vedere le strade delle grandi città ingolfate di automobili, rischio più che concreto anche perchè molto difficilmente, almeno inizialmente, si tornerà ad affidarsi ai mezzi pubblici con la massiccia presenza di un tempo, oltre al fatto che il loro funzionamento verrà sicuramente modificato per evitare che si creino assembramenti.

Bus e metro sono tra l'altro i luoghi quotidiani dell'assembramento per eccellenza, come regolarsi dunque?

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sui propri social network, ha fatto sapere che allo scopo bisognerà promuovere ancora di più lo sharing dei veicoli e in particolare delle biciclette e degli scooter elettrici. Le biciclette elettriche a pedalata assistita, nella visione di Sala, diventeranno dunque basilari: questi mezzi danno la possibilità di muoversi tranquillamente in città, possono aiutare a risolvere parzialmente il problema del traffico, non inquinano e hanno anche il grande vantaggio di consentire il rispetto della distanza tra cittadini.

Il sindaco Sala ha concluso il suo intervento invitando il Governo ad offrire degli incentivi per l'acquisto per l'appunto di biciclette elettriche.

La sindaca Raggi: 'Dobbiamo evitare che le nostre città siano invase dalle auto'

Anche a Roma si sta già ragionando nell'ottica della fase due. La sindaca Virginia Raggi ha dichiarato che la ripartenza dovrà essere studiata privilegiando il trasporto con monopattini e biciclette, il tutto per evitare che le strade si ingolfino di auto.

La sindaca starebbe così pensando di rafforzare le corsie ciclabili e valutando di dedicare le controlaterali delle grandi strade ai mezzi a due ruote. Come già dichiarato dal collega di Milano, anche la Raggi ha evidenziato la necessità di introdurre degli incentivi per l'acquisto delle bici elettriche. Lo stesso Vittorio Colao, a capo della task force creata dal Governo per gestire la delicata fase in atto, ha parlato di agevolazioni statali che potrebbero sostenere chi acquista le eBike: al momento si è nel campo delle ipotesi ma il piano per il ritorno alla mobilità va piano piano formandosi.