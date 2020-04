Il saggista e opinionista Diego Fusaro va all'attacco del governo Conte. Nulla di nuovo, visto che sono ben note le sue posizioni nei confronti del Premier. Tuttavia, questa volta, il filosofo si è scagliato contro le scelte dell'esecutivo in un momento estremamente delicato per il paese: "Fase 3: in casa, in catene. Tutti morti di fame - si legge sul suo profilo Facebook - Ma avremo sconfitto il virus. E questi eroi giallofucsia al governo, comunque, i loro non modestissimi stipendi a fine mese li hanno qualsiasi cosa accada".

Immediato il dibattito sul web tra chi si è detto a sostegno di Fusaro e chi si è invece schierato contro le sue posizioni, smentendole categoricamente. La cronistoria dei botta e risposta tra i follower e i detrattori del filosofo offre uno spaccato preciso e puntuale circa la diversità di vedute che, ad oggi, caratterizza gli italiani in merito alla gestione della pandemia in atto nel paese.

Il dibattito tra estimatori e detrattori di Fusaro

In molti hanno partecipato al dibattito virtuale scatenato dal post, per lo più critici i commenti che si leggono: c'e chi invita ironicamente Fusaro ad andare a fare il consulente del governo per vedere di che cosa potrebbe essere capace di fare in questa situazione; qualcun'altro lo accusa di essere pagato per postare 'sei o sette' contenuti diffamatori all'ora; un altro utente fa notare che gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno donato milioni agli ospedali dai loro stipendi, proponendo la stessa cosa ad altri parlamentari, che non hanno però accettato.

Tra gli utenti corsi in sostegno del filosofo, riferendosi sempre riguardo ai parlamentari, c'è chi sostiene che "forse avranno avuto, e avranno, anche altro oltre ai loro stipendi, visto che si venderanno milioni di mascherine obbligando le persone a usarle", un argomentazione che ha scatenato l'indignazione di molti altri, vista l'assurdità dell'ipotesi.

Un follower a Fusaro: 'È tutto così assurdo, condivido in pieno'

Nei commenti ai post del filosofo si trovano anche utenti che commentano in maniera più pacata, senza argomentare, come chi ha scritto dubbioso: "è tutto così assurdo condivido in pieno", o chi arriva addirittura a scrivere un "le metterei a voi le catene". Un utente, in maniera ironica e contraria a Fusaro, sottolinea le diverse fantomatiche conoscenze degli italiani, un tempo tutti commissari tecnici della Nazionale di calcio e ora l'evoluzione: "sono tutti virologi e Presidenti del Consiglio".

Tra le tante accuse e smentite arrivate dagli utenti, c'è chi ha voluto commentare rivolgendo l'epiteto patetico al filosofo o chi lo invita ad andare a lavorare come cassiere in un supermercato. Infine, una domanda, forse la più assennata di tutte, tra quelle rivolte al filosofo: "Devo forse dedurre che la tua soluzione sarebbe uscire tutti come se non ci fosse nessun virus. È così?"